Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, consideró que "es físicamente imposible rescatar al submarino" y resaltó que su hijo "hubiera elegido el fondo del mar para descansar".



El abogado, uno de los referentes de los familiares de los 44 marinos que estaban abordo de la embarcación, coincidió con el Gobierno en que existen impedimentos técnicos para reflotar los restos del buque hundido.



"Es físicamente imposible rescatar al submarino, es la primera coherencia que dice Aguad en mucho tiempo", remarcó.



Tagliapietra, que además integró la delegación que viajó en la misión de búsqueda de la nave, a cargo de la empresa estadounidense Ocean Infinity, opinó que traer los restos del ARA San Juan a la superficie "también es imposible jurídicamente".



En este sentido, precisó que "están dadas las condiciones para observar al submarino con los ROV (vehículos sumergibles remotos) en el fondo del mar".



De esta manera, el padre de Alejandro Tagliapietra coincidió con las autoridades de la Armada Argentina y del Gobierno, que ya resaltaron las dificultades de reflotar el submarino.



"Respeto todas las posturas, en lo personal, mi hijo hubiera elegido el fondo del mar para descansar", explicó en declaraciones a El Destape Radio.



Además, el hombre consideró también que el presidente Mauricio Macri "estuvo bien al decretar tres días de duelo" luego del hallazgo de la embarcación al señalar que "los tripulantes se lo merecen".



"Fue muy duro, me genera una angustia muy grande pero a la vez la paz de haberlos encontrado. Le prometí a mi hijo no bajar los brazos hasta encontrarlo", agregó.



Por otra parte, apuntó contra el ministro Aguad al que acusó de decir "locuras todo el año", y sostuvo que "es responsabilidad del Presidente haberlo sostenido en su cargo". "Tuvimos que acampar 52 días en Plaza de Mayo, y ahora viene la búsqueda de la verdad para que paguen todos los responsables", aclaró.



"No estoy conforme con el accionar de la Justicia, pero es lo que tenemos y voy a seguir trabajando para que se haga lo que se tenga que hacer", señaló.



Otras posturas



Uno de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, Juan Aramayo, aseguró que para ellos "el reflote (del submarino) es viable para saber la verdad completamente. Nos falta saber la verdad, porque recién allí vamos a quedar medianamente en paz con nuestro dolor, nuestro sufrimiento".



Aramayo sostuvo que "si bien en Argentina no hay medios para reflotar el ARA San Juan, en el mundo sí hay medios, y eso es lo que quiere la mayoría de los familiares".



Reconoció que esto "depende de la jueza" del caso, Martha Yañez, e insistió que si el submarino no es reflotado, los familiares "no podrán hacer el duelo; lo que queremos es una digna sepultura, y esto no se puede hacer en el fondo del mar".



Al respecto de qué pasará si el ARA San Juan no puede ser rescatado, aseguró que "en ese caso hay que aceptarlo, pero hoy por hoy la gran mayoría de los familiares quiere que se saque el submarino".



Los restos del submarino ARA San Juan fueron hallados a 907 metros de profundidad el viernes a la noche, un día después que se cumpliera el año de su desaparición.



La búsqueda estuvo a cargo de la empresa estadounidense Ocean Infinity, por medio del buque "Seabed Constructor", firma que fue la ganadora de la segunda licitación abierta en agosto último por el gobierno argentino para buscar los restos del submarino, cuya última comunicación con tierra había sido el 15 de noviembre del año pasado, con 44 tripulantes a bordo.