Dos semanas atrás, Mayra Hoffman conmovió a todos en las redes con un video en el que se la veía meciendo a su hermano Ayrton entre brazos. El chico, de 24 años y poco más de 25 kilos, se acurrucaba sobre el pecho de su diminuta hermana donde encontraba paz a pesar de los fuertes sonidos de los petardos con los que algunos aseguran que celebran las fiestas. Mayra imploraba por la salud de su hermano -un joven con microcefalia y parálisis cerebral- que sufría severas convulsiones que se empeoraban cada vez que algún ruido fuerte lo asustaba pidiendo entonces, que no usaran pirotecnia. La campaña de Mayra sin embargo, no pudo ayudar a su hermano: el chico falleció pocos días después de aquel conmovedor video.

"24 años fuimos concientes de que este momento algún día llegaría, mamá nos había preparado muy bien", escribe en su posteo la joven para describir luego la agonía del joven que pocos meses atrás había visto afectada su salud luego de la muerte de su madre. "Los médicos dijeron, “su corazón es muy fuerte” pero seguramente la tristeza lo fue aún más", agregó Mayra.

"Hoy ya no hay dolor, no hay invasiones a tu ser, no hay medicación, no hay nada que pueda lastimarte, hoy estás en el paraíso junto a ella, en sus brazos de mamá osa", continuó la joven hermana sumida en el dolor y al mismo tiempo, en la esperanza de que Ayrton finalmente haya dejado de sufrir.