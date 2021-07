Nati Jota no tiene paz tras el escándalo que se desató en las redes sociales por la publicación de una foto íntima del delantero Joaquín "Tucu" Correa, campeón con la Selección Argentina de la Copa América, tras vencer por 1 a 0 a Brasil en el Maracaná.

Tras ese episodio, la periodista hizo un furioso descargo y habló de una mirada machista hacia su publicación y pocas horas más tarde, denunció ser víctima de ciberacoso sexual.

Según expresó públicamente la instagramer, un hombre le envió una foto de él desnudo junto a una foto de ella. Preocupada por la situación que le tocó vivir, decidió compartir la captura de la imagen en su cuenta personal de la rad social Twitter.

.

"Estoy temblando y con el corazón a mil hace un rato. Seguro q esto me lo merezco no?", afirmó Natalia Jersonsky, ex integrante del programa Redes.

La joven escritora subió subió la imagen a sus stories de Instagram, esta vez acompañada de un mensaje en el que manifestá estar harta del maltrato y el acoso.

La denuncia pública de Nati Jota.

"Obviamente solo quiero terminar con el tema de ayer porque recibí demasiada agresión, pero entre esos insultos me llegó esto y hace un rato que estoy llorando y temblando. Como si lo mereciera, no sé. No puedo explicar bien lo que siento y solo quizás lo entiendan si lo ven, aunque sea así, como puedo subirlo", aseguró indignada.

"Solo quienes hayan recibido cosas así pueden entender lo sucia que te sentís cuando ves eso. Asqueada, culpable. No tiene mucho sentido, pero sentís que vos estuvieses mal", añadió.

"Gracias a todos por sus comentarios de apoyo. No me divierte andar subiendo la pij... de un hdp a mis historias, pero creo que si un chabón nuevo ya entiende lo horrible que podemos sentirnos y lo invasivo que es, ya sirvió de algo", cerró sobre el tema.