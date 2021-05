Adrián Barilari se convirtió en un pilar del rock argentino en su paso como vocalista de Rata Blanca. La mente detrás de “La leyenda del hada y el mago” y “Mujer amante” se sentó junto a Jey Mammón en la pantalla de América, y en un rápido ping pong de preguntas confesó que no participaría de los almuerzos más famosos del país aunque le ofrecieran una cifra millonaria.

.

El intercambio se dió a partir de la pregunta "¿Le irías a cantar el feliz cumpleaños a Mirtha?", a lo que el cantautor respondió que no, y volvió a rehusarse a pesar de recibir un pago en el hipotético caso. “No iría porque no se hace lo que yo sé hacer, que es cantar. Yo acá vengo porque con vos vamos a cantar”.

Jey intentó convencer al cantante mencionando que bajo la conducción de Juana Viale varios artistas fueron a tocar al programa: “Es que ahora sí, cuando va un músico Juana los hace cantar. Además no está Mirtha, así que tenés todo a tu favor”, pero no hubo caso. “No, no iría, soy caprichoso”, concluyó Barilari.

Además del divertido debate, el vocalista de Rata Blanca habló de su carrera, confesando que en sus comienzos muchos dudaban de él:

“Yo quería abandonar porque pensaba que ya estaba grande para esto y el guitarrista de Rata Blanca me llamó y me dijo ‘date una oportunidad’, y yo dije ‘bueno, una mancha más al tigre’. Yo tenía 29 años y antes te decían que si tenía 30 años ya eras viejo”, compartió.

.

Barilari también reveló que antes de esa oferta por parte de Walter Giardino había considerado dejar la música, ya que su oportunidad no llegaba y sentía la necesidad de buscar un trabajo para vivir y apoyar a su hijo. "Esto no es para mí”, confesó en el programa de anoche que le dijo a su mujer.

Afortunadamente para los fans del rock nacional, Barilari encontró su lugar y revolucionó la música argentina, con un talento que brilló al final de la noche cuando cantó unos temas con Jey Mammón: