En un video difundido a través de Twitter, un hombre se hizo viral en las redes sociales por quejarse de las restricciones impuestas por el gobierno español para restringir los horarios de los bares por la propagación de contagios de coronavirus en el país.

"No puede ser, no se pueden cerrar los bares. Sin beber no se puede vivir. Esto es una ofensa a todo el personal de este país. Yo me fío como profesor de universidad en toda la ciencia, en toda la investigación. ¡Hay que beber! Beber es necesario para vivir", enfatiza el presunto docente en el video.

En ese sentido, fue más allá con su pedido y comparó la situación de restricciones con otras actividades que considera más precindibles y expresó: "De cerrar, que cierren las iglesias, las estaciones de autobuses o las subdelegaciones del Gobierno".

"Esto es una locura, esto no puede ser. Vivan los bares, viva la hostelería, viva este país, viva la gente con sed. Vivamos nosotros", dijo eufórico el hombre, con una copa de vino en la mano y vitoreado por algunas personas que se encontraban presenciando la grabación.