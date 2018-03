Mientras sigue la búsqueda del hombre que atacó por la espalda a una mujer en el barrio porteño de Palermo, se conocieron más detalles del brutal episodio.

Pasadas las 11, la mujer salió de un centro de estética y fue a buscar la bicicleta que dejó con candado en la vereda, momento en el que el hombre le pegó una trompada desde atrás en la cara.

El fuerte golpe derribó a la mujer e hizo que se golpeara con un auto estacionado. "Si no hubiese estado el auto, la podría haber matado contra el cordón de la vereda. Fue un golpe muy fuerte", contó Gustavo, el encargado del edificio que aportó las imágenes del episodio.

De inmediato, se acercaron varios vecinos para ayudarla y fue entonces cuando se enteraron lo que había sucedido. "Nos dijo que un tipo llegó de la nada y le metió una trompada. No lo podíamos creer, yo pensé que se había caído o se había chocado contra el parador de bicis", aseguró el encargado.

Asimismo, Gustavo agregó que el atacante "se fue caminando para el lado de Salguero y se cruzó con dos oficiales de policía de la Comisaría 53ª. En ese momento, les tiró un par de ojotas que llevaba puesto y se fue descalzo".

El video del brutal ataque se viralizó rápidamente en las redes sociales y muchos vecinos de la zona dijeron que ubican al hombre. De esta forma, una joven contó que vivió un episodio similar y sostuvo que se puede tratar del mismo atacante.

"A mí también me pegaron mientras caminaba por French y Bustamante. No con esa violencia pero me dieron un puñetazo en el brazo cuando yo iba con bolsas de supermercado. Tenía el pelo más corto y se notaba más gordo, pero era parecido", escribió una chica.