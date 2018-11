Las salas de espera y la guardia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, en el barrio porteño de Flores, fueron evacuadas durante la mañana ante un llamado que alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo, y poco después se comprobó que se trataba de una falsa alarma, informaron fuentes policiales y del Same.



Todo comenzó esta mañana, a las 9.40, cuando en el conmutador del hospital, ubicado en Dr. Juan Felipe Aranguren 2701, se recibió un llamado que alertaba sobre la presencia de una bomba en el edificio.



Inmediatamente, personal de la brigadas de explosivos de la policía de la Ciudad llegó al lugar y tras realizar las tareas de revisión del edificio, con la ayuda de perros entrenados, se comprobó que era falso y a las 11 se liberó la zona y el centro asistencial retomó la actividad habitual.



"Esta mañana movilizamos varios equipos tras un llamado por una amenaza de bomba en el hospital, y en principio evacuamos las salas de espera y la guardia, mientras personal de la brigada de explosivos revisa el edificio", explicó el titular del Same Alberto Crescenti.



En ese sentido, el director médico aclaró que "normalmente no se evacua las terapias intensivas y las internaciones, si no que se hace una espera y cada operador de piso sabe que tiene que hacer", para evitar que corra peligro el paciente.



Intervino en el hecho personal del juzgado en turno de Capital Federal, de bomberos de la Ciudad, de la brigada de explosivos y de la comisaría Comunal 7.