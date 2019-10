La situación de las panaderías en los últimos años no quedó ajena al contexto económico por demás desfavorable. Miles de pequeños comercios del rubro, sobre todo en los barrios, debieron bajar sus persianas producto del alto costo de los insumos, los servicios y la baja en las ventas.

En ese contexto, el precio de la materia prima, la harina, es eje central en la disputa. Es que si bien es comercializada en pesos, la industria molinera tiene en cuenta el precio del dólar porque el trigo es un producto de exportación.

Desde el gremio, entonces, luchan por el valor de la misma y además, quedan presos de la especulación de los productores. Es que, en ese contexto, denuncian que éstos no están entregando harina porque esperan ver qué pasará con el precio de la bolsa, que pasó de 1000 a 1300 pesos en el último tiempo.

"La situación es desesperante y viene desde la semana pasada, previo a las elecciones. Cesaron con tema entregas porque esperaban corrida cambiaria el lunes, pero no pasó", denuncia en ese contexto Gastón Mora, titular del gremio. "Un montón de panaderías hoy no pueden trabajar porque nadie presta una bolsa de harian hasta que no regualirecen la entrega", agregó.

En la misma línea habló Emilio Majori, presidente de la Federación Industrial Panaderil bonaerense."Está suspendida la venta de harina hasta que se estabilice aunque sea parcialmente la economía. El sistema comercial del país está muy convulsionado. El mercado de harina dejó de vender el viernes de la semana pasada", dijo.

El dirigente industrial agregó además que antes de que la bolsa de harina suba a 1.300 pesos el precio del pan ya debía valer unos 120 pesos, por lo que ahora el valor debería ser ajustado hasta los 140 pesos o 145 pesos en promedio.