Martín es el tío de Sheila la menor de 10 años desaparecida desde el pasado domingo en la localidad bonaerense de San Miguel y dijo que el siente que "Sheila está viva", al tiempo que reveló que Yanina, la madre de la nena "tiene deudas por droga".

Justamente contra la progenitora de la criatura, apuntó contra el hermano del padre de la chica extraviada. "Se la llevó la policía para declarar. No se le caía ni una lágrima", dijo y especuló con que se la llevaron por una represalia contra su cuñada.

Según señaló Crónica HD, la mujer se encuentra en la comisaría prestando declaración al igual que su hermano.

Sobre la relación entre la nena y su madre, contó: "No la dejaba salir a jugar, cuando se portaba mal le pegaba. Le hacía vender empanadas a la nena y hace una semana se la entregó al padre con los documentos para que viva con él".



En tanto, y con respecto al cuidado de Sheila, Martín dijo: "Hace poco ella empezó a vivir con el padre. Porque la agarró de tutor el padre ahora, le dejaron la tenencia a él".



Luego respecto del paradero de la menor dijo: "Se la llevaron de acá adentro, un familiar de ella, de parte de la mamá. De nosotros no creo, no creo que seamos alguien para secuestrarla. Nosotros no somos así".



"No se que pasó pero algo hay acá, supuestamente la madre tiene una deuda, supuestamente por droga, y no lo quiere decir todavía. La madre tiene que hablar. Todos creemos que es eso y la madre de ella (la abuela de Sheila) también sabe" indicó Martín.



Por último, el tío de la nena señaló, "yo no sabría decirte pero es lo que están diciendo todos, acá hay conclusiones de que es una deuda por droga".