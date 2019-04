Por Ana Breccia

@abreccia

Este 11 de abril se conmemora el Día Mundial de lucha contra el Parkinson, en memoria del nacimiento del doctor Jones Parkinson, quien descubrió el mal en 1817. Después del Alzheimer, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo. En efecto, en Argentina, unas 90.000 personas padecen este mal, siendo más común en aquellas de más de 50 años.

"El Parkinson es una enfermedad neurológica grave y progresiva, que afecta una pequeña área de las células del cerebro. Estas células, de manera gradual, se degeneran y mueren. Su pérdida produce la disminución de la elaboración de una sustancia química vital denominada dopamina, con el surgimiento de síntomas que incluyen temblores, rigidez muscular, lentitud de movimientos y pérdida del equilibrio", informan desde Acepar Parkinson Argentina, una entidad sin fines de lucro orientada a difundir, promover, asesorar, estimular y proteger a los enfermos de Parkinson en Argentina.



La doctora Claudia Uribe Roca (MN 89.045) es médica especialista en Neurología, parte del equipo de especialistas del Hospital Británico y comenta a Crónica que los síntomas "empiezan 10 o 15 años antes de que el paciente tenga manifestaciones motoras, con síntomas de constipación, pérdida del olfato, depresión o trastornos del sueño, como insomnio o que hablan durante el sueño y también ansiedad".



En cuanto al origen de esta enfermedad hay una teoría que indica que "la enfermedad no empieza en el cerebro, sino que se inicia en las neuronas que están en el intestino grueso. Habría alguna prediposición genética en la gran mayoria de los pacientes y algo externo que genera que se produzca una proteína que se llama alfa sinucleina y tiene el roll principal", dice Uribe.



Si bien es más frecuente en las personas mayores, "existe el Parkison en gente de menos de 40 y 20 años, no es exclusivo de la gente mayor, cualquiera lo puede presentar, siempre hay que hacer una consulta con un neurólogo que se especialice en esto porque no todo lo que parece Parkison es Parkinson. Pueden ser otras enfermedades que llamamos parkinsonismo", señala la doctora.



Cuando los síntomas como la rigidez muscular o la falta de equilibrio se presentan en público, las miradas de la sociedad se convierten en barreras para ellos. Y es que la desinformación respecto de la enfermedad aún es muy fuerte, al extremo de convertirla en un estigma social.



"Cuando el paciente recibe el diagnóstico entran en un estado depresivo importante porque es una enfermedad con mala prensa, que aún hoy no tiene cura y todo paciente entra en pánico. Es también difícil contenterlo y trabajar en eso. Es importante que se acerquen a una asociación porque los médicos no le comentan toda la información. Como en todas las enfermedades, hay que trabajar con pares, con la experiencia de otras personas que ya pudieron hacer el duelo de la enfermedad y seguir con su vida", indica Juan Pierleoni, Presidente y psicólogo de ACEPAR (Asociación Civil Enfermedad de Parkinson Argentina



Y agrega: "Es una enfermedad que no solo afecta al paciente sino que a toda la familia porque da impotencia no saber cómo contener al paciente en el proceso. Al principio uno se empieza a aislar, para que los amigos no pregunten qué tiene, qué pasa y crea difucultades en el seno familiar. A veces no quiere que se sepa qué es lo que le pasa".



Desde la asociación ofrecen talleres de estimulación cognitiva, fonoudiología, kinesiología, psicología, tnagoterapia, musicoterapia, el baile. "No hay que limitarse a la parte famacológica, es sólo el 50% del tratamiento. De hecho, afecta a toda la parte muscular, y músculos tenemos en todo el organismo. Incluso el cerebro puede estar afectado por eso es importante trabajar la parte cognitiva", asegura Juan.



Para la Uribe es importante transmitir un mensaje positivo. "Es importante tener en cuenta que es una enfermedad de lenta evolución, es muy diferente en cada paciente y hay que mirar en cada uno como se comporta. Por muchos años pueden seguir con su vida normal. Tienen que ser cuidadosos en la medicación pero tiene tratamiento, hay muchísima investigación a nivel mundial tratando de buscarle la causa al Parkinson. Hoy entendemos mucho más y del mecanismo por el que se va desarrollando los síntomas", concluye.