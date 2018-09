El pasado miércoles Juan Carlos Palacios mantuvo en vilo a la sociedad cuando encadenado a su puesto de comida y con un cuchillo en el cuello, amenazaba con quitarse la vida. Pedía poder trabajar pese a no tener la habilitación que le exigían.

Su actitud temeraria hizo que las fuerzas de seguridad desplieguen un gran operativo. "Había 12 franco tiradores para un tipo que vende choripan", deslizó entre risas.

Es que 24 horas después, ya liberado y de nuevo en Costanera Norte donde transcurrió todo el episodio, el parrillero habló con Crónica y agradeció: "Estoy contento porque tuve todo el apoyo de ustedes".

Juan Carlos explotó cuando al llegar al local ambulante, tras dejar el velorio de su sobrino, vio cómo se querían llevar el carro. "Me querían llevar el carro, cuando vine me lo estaban robando yo estaba en un velorio. Estaba viviendo ahi que hace dos años", contó.

El hombre, que crió seis hijos vendiendo paty y choripán admitió estar harto por tener que esconderse. "Trabajo hace más de 40 años y estoy cansado de esconderme. Cuando quisieron darme algo me hicieron ir a cortar calles. Pero a mi no me gusta eso", confesó.

Sobre los otros trabajadores de la zona, contó: "Los otros carros tienen permiso porque son nuevitos. Acá hay dos personas que hace años estamos: yo y doña Lidia que el puesto dice 'La abuela'".

Y cerró con un mensaje: "Yo no vendo droga yo trabajo. Estoy cansado de esconderme para vender chorizos".