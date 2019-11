La oficial de la Policía de la Ciudad que al volante de una patrulla atropelló y mató a una joven que iba en moto con un acompañante, que resultó ileso, en el barrio de Villa Crespo, fue pasada a disponibilidad y se espera su declaración ante la justicia.

Se trata de Silvina Beñacar, quien se encuentra detenida a la espera de ser indagada por la Justicia y que fue apartada de sus funciones, por decisión de las autoridades de la Oficina de Transparencia y Control Externo, que lleva adelante el sumario administrativo.

Es que en el marco de la causa se investiga si, tal como aseguraron algunos testigos y denunciaron allegados a la víctima, la patrulla pasó un semáforo en rojo y atropelló a los motociclistas.

Mediante un comunicado oficial, la Policía de la Ciudad informó que las actuaciones por el hecho están a cargo de la Policía Federal Argentina por decisión judicial y que a ella se le suministró toda la información sobre el vehículo policial que conducía Beñacar que, al igual que todos los de la fuerza, están geolocalizados, lo que permite saber el recorrido exacto de cada uno.

El hecho ocurrió el domingo último a la tarde en Camargo al 1000, donde un móvil policial que trasladaba a dos detenidos hacia la alcaidía de la Comuna 15 chocó contra una moto tripulada por un hombre y una mujer.

Los ocupantes de la moto fueron derivados por personal del SAME al Hospital Durand y cerca de la medianoche la joven de 19 años embestida, identificada como Sandra Diana Constante, murió a raíz de las graves heridas sufridas.

Tras las primeras averiguaciones, la oficial que manejaba la patrulla quedó detenida junto con el conductor de la moto, que fue poco después liberado por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 56. La oficial, en tanto, fue trasladada a la alcaidía de los tribunales porteños, donde aguarda ser indagada.

En el lugar del hecho, una amiga de la joven atropellada, quien se identificó como Sandra, dijo que espera que la policía "se haga cargo de lo que hizo".

"El patrullero cruzó en rojo con dos detenidos arriba, lo cual no se justifica, no estaba en estado de persecución y no había ninguna razón por la cual estuviera yendo a tanta velocidad y cruzando en rojo, sin luces y sin sirena", expresó la joven, quien pidió que los testigos del hecho se presenten a declarar.

"Los chicos cruzaron en verde, los dos tenían casco y les faltaban unos diez metros para terminar de cruzar, por eso el patrullero impactó con la parte de atrás, que fue donde estaba Sandra, a la altura de la bicisenda", añadió.