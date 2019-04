Lo que debía ser una noche de diversión entre amigos, terminó con una joven enojada por la actitud de los patovicas de un boliche de la ciudad de Mar Del Plata. La mujer denunció que la echaron por tener el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito atado a su riñonera.

La chica relató que el hecho ocurrió el jueves a la madrugada cuando se dirigió hacia el boliche Clip Club, ubicado en Santiago del Estero 2265, en dicha ciudad balnearia. Allí, según relató en Twitter, dos patovicas los invitaron a retirarse del boliche por portar la isignia verde.

Sin embargo, la advertencia había comenzado en la entrada al espacio nocturno cuando el personal de seguridad le señaló el pañuelo pidiéndole que se lo sacara si pretendía entrar. "En el momento me sorprendió, no le encontraba sentido, y le dije: 'Pero es mi pañuelo del aborto, lo llevo siempre y no tiene nada de malo', a lo que me respondió: 'No me importa, si querés pasar sacátelo'", contó la joven.

Tras guardarlo, Juliana -hija del titular del Suteba Mar del Plata Gustavo Santos Ibáñez- debatió con su amigo la posibilidad de volver a colgarlo. Lo hizo. Pero a los 10 minutos el mismo patovica junto a otro la volvieron a enfrentar. "Se nos pararon adelante, no nos dejaban seguir caminando y nos dijeron 'se tienen que ir', volviendo a señalar el pañuelo verde atado en la riño", explicó

"Nos sacaron por el pañuelo", denunció por último la joven y enfatizó: "Además de repudiar a Clip y la decisión de sacarnos como si estuviera vendiendo droga solo por llevar mi pañuelo verde, que todo el mundo sepa que orgullosamente lo vamos a seguir llevando".

Luego de que la historia se vuelva viral, agrupaciones feministas convocaron a un "pañuelazo" frente al citado boliche marplatense a modo de protesta.