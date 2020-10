.

Acerca del caso Guernica, la ex ministra criticó las medidas del gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof: "me parece que no se puede regalar el dinero de todos los argentinos que hoy se precisa para salir de la crisis en la que estamos, en esta cuarentena eterna, dándosela a las familias que usurpan."

Bullrich también criticó la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de escribirle una carta a Alberto Fernández: "es decirle al presidente qué tiene que hacer y mostrar que el poder lo tiene ella."