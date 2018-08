Se trata de Deborah Puebla, quien publicó en su cuenta de Twitter las capturas de pantalla de la conversación que mantuvo con el periodista deportivo Diego Fleitas que la acosaba e instigaba sexualmente.



“En marzo de este año me contacto con un periodista de Buenos Aires para ampliar mis fuentes, intercambiar información y teléfonos. Esta persona empezó a mandarme mensajes por privado. Sabe que estoy en pareja pero me dice ‘cuando vengas acá vas a estar soltera y no sé qué te puede pasar conmigo’. Me paralicé. No lo podía creer", denunció Deborah.

El periodista denunciado.



Luego, fue viralizado por el perfil "Periodistas Unidas" que se dedica a compartir y sacar a la luz las injusticias que atraviesan las mujeres. "No nos callamos más", se tituló el comunicado.





Una vez evidenciado el caso, comenzaron a "llover" capturas con casos similares con comentarios sexistas característicos de Fleitas quien debió cerrar su cuenta de Twitter por los comentarios negativos.





Lamentablemente seguimos recibiendo más capturas de Diego Fleitas. pic.twitter.com/KfNkP3MjZo — Periodistas Unidas (@PeriodistasUni3) 17 de agosto de 2018





El periodista deportivo que trabajaba en "La pelota al 10" usaba siempre el mismo método. Comenzaba con la admiración y ante el rechazo de las mujeres, las agredía con modos violentos y amenazantes.