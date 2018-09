El protagonista del siniestro es Rubén García quien se quedó varado en el medio del paso bajo nivel entre Salguero y Av. Figueroa, barrio porteño de Palermo. El taxista llevaba una mujer al aeropuerto para viajar a Catamarca.



Sin embargo, al momento de transitar por el cruce, el conductor declaró que vio como dos autos pasaban adelante de él y decidió hacer lo mismo.



"Íbamos para el aeropuerto. Un taxi ya había salido y otro justo adelante mio. El error es que hay una camioneta de emergencias de costado pero no en el medio del túnel, sino en un costado. Como hace un año que estoy con el taxi no conozco si se inunda o no", comenzó explicando.



El taxista criticó que la camioneta de emergencias debería estar cortando el transito, no a un costado. Sin embargo, agradeció el rápido accionar de los bomberos y defensa civil que en menos de 15 minutos los rescataron.



"Me tiraron una soga. Luego vinieron los bomberos que nos sacaron por la ventanilla. Se portaron bien, realmente fue rápido. Yo estaba tranquilo incluso cuando se empezó a inundar la parte delantera del auto", agregó.



Hace un año, Rubén se quedó sin trabajo por lo que s decidió comprarse un auto para empezar a trabajar de taxista, es por esta razón, que aún no conoce a la perfección la Capital Federal. "No conozco tanto esta parte", confesó.



Por último, aclaró que la pasajera también resultó ilesa y estaba tranquila. "Estaba mas preocupada por ir a Catamarca que por la situación", concluyó.