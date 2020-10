Paz, tolerancia, comprensión y no violencia, destaca la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Día Internacional de la No Violencia. Conmemorado el 2 de octubre por el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, rinde homenaje al líder del movimiento de la Independencia de la India y precursor de la filosofía de la no violencia.

Por resolución, el 15 de junio de 2007, se estableció como Día Internacional para "difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública".

Reafirma la misma que "la relevancia universal del principio de no violencia" y el deseo de "asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia" y convierte este día en reflexión para luchar contra las violencias que se ejercen en el mundo y sus dañinos resultados para todas las sociedades.

"La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre", decía Gandhi, quien predicó en vida y también con su legado después de su muerte, la eterna búsqueda de la paz.

En la Argentina, se sancionó la Ley N° 27.092 que declaró al 2 de octubre como Día Nacional de la No Violencia y que promueve la implementación de actividades para difundir entre niños, niñas y adolescentes el conocimiento y significado de la conmemoración.

.

Para la ONU, la definición de la no violencia, es el rechazo al uso de la violencia física para lograr un cambio social o político.

¿Qué es una cultura de paz?

Es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en:

-El respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación.



-El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.



-El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.



-El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información.



-La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones.

El legado de Gandhi

Mahatma Gandhi, en indio significa “alma grande” y luchó en favor de una cultura de paz, tolerancia y comprensión. El líder pacifista nació en la ciudad de Porbandar, en la India británica. Fue abogado y político. Llevó a la India hacia su independencia rechazando la violencia.

Como bien define la UNESCO, el nombre de Mahatma Gandhi trasciende las fronteras de la raza, la religión y los Estados nación. El hombre que se convirtió en voz profética es recordado por el mundo por su ferviente adhesión a la no violencia y el humanismo como ideal supremo.

.

Fue la fuente de inspiración para todos los movimientos contra la violencia que luchan por los reconocimientos de los derechos civiles y por un cambio social en las naciones y en el mundo.