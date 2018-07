Tras la confirmación de los dos casos de bebés con sarampión en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, las autoridades investigan si los contagiados tuvieron contacto con personas que estuvieron en el Mundial.

En mayo, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado donde recomendó vacunarse a los argentinos que viajaran. "Si bien contar con la vacuna no es un requisito que se solicita para ingresar a Rusia, es fundamental para que el virus no vuelva a circular en Argentina y así poder proteger a las personas que no pueden recibirla", explicaron en ese momento.

Mientras se investiga si el Mundial y los casos de sarampión se relacionan, y frente a la alarma emitida, se dispuso que los bebés menores de un año que viajen a países de la Unión Europea como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Grecia o Rumanía deberán vacunarse antes contra el sarampión debido a la epidemia que están padeciendo estas zonas.

Asimismo, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó una campaña para aplicar a los niños, en forma gratuita y obligatoria, una dosis adicional de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Se realizará del 1º de octubre al 30 de noviembre en todo el país. Deberán ser vacunados todos los chicos que tengan desde un año de edad, hasta los 5 años. De esta manera, se incluirá en la campaña a la franja que media entre la primera y la segunda dosis, previstas por el Calendario Nacional de Vacunación.

La llamada "Campaña de Seguimiento de Vacunación contra el Sarampión y la Rubéola congénita" es una rutina que se hace cada cuatro años. Se realizó en 2010, también en 2014, por lo que ya estaba programada para este 2018.

El viernes pasado se confirmaron dos nuevos casos de bebés con sarampión en la ciudad y en provincia. Son un varón de 5 meses y una nena de 6 meses, que tuvieron síntomas como fiebre, exantema, tos y conjuntivitis.

"Desde el punto de vista epidemiológico se está viendo que los dos chiquitos se brotaron con diferencia de 24 horas y los dos habían concurrido al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.Entonces, se está haciendo una búsqueda activa en el nosocomio, hacia atrás, para ver si hubo consulta de algún caso de algún chico que viajó", explicó Ángela Gentile, presidenta de la Comisión Nacional para la Eliminación del Sarampión, la Rubeola y Rubeola Congénita en Argentina.