Jaime Ayoví, ex delantero de Godoy Cruz y ex compañero de Santiago Morro García, se mostró en shock en redes sociales por la muerte del futbolista y compartió un inquietante chat que mantuvo con él recientemente.

"Aún espero que sea mentira, amigo", escribió primero Ayoví, aún en conmoción por la muerte de su compañero, en una publicación en Instagram.

Luego, en una historia en la misma red social, Ayoví mostró las "señales" que le habría dejado el delantero. Con varios "jajaja", el jugador parecía insinuarle que no se encontraba bien.

"Estoy loco, hermano. Me dejaste solo, me decías. No sabía que eran señales", comentó.

El chat entre los jugadores

Ayoví: - ¿Capitán qué pasa que no te vi jugar?

Morro: - Estoy loco hermano pero ya levanto este barco. Jajaja, no puedo todo jaja, me dejaste solo

Ayoví: - Jajaja, Ya vuelvo y tú te vas, no se vale.

Morro: - Siempre tiene que estar un negro.

Ayoví: - Jajaja. Claro si no hay un negro no sería el Tomba. Pero ya papi para ver si te dejan jugar.