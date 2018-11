El primer comandante del ARA San Juan, capitán de navío Carlos Zavala, dijo que siguió los operativos de búsqueda del submarino en aguas del Atlántico sur desde el primer día, y aseguró que "no se mintió, ni se ocultó información; se dio lo que había".



Zavala, en declaraciones a TN, también afirmó que "es conveniente" intentar sacar al navío del fondo del mar pero advirtió que "es una operación de riesgo y costosa".



El oficial de la Armada, quien estuvo en el proceso de construcción del submarino en Alemania, en 1982, y la trajo al país en enero de 1986, expresó que ahora "lo importante es que los familiares tienen una clara noción de donde están sus seres queridos, y eso los va a ayudar mucho en su duelo".



LEÉ TAMBIÉN: ¿Dónde estaba el ARA San Juan?



Sostuvo que antes de decidir si se reflota el navío hay que hacer estudios e indicó que es una operación que "no se puede hacer con apresuramientos".



Por las imágenes que se conocieron ahora "la presión del agua actuó. Otro problema son las baterías, que tienen mucha energía y cuando entran en contacto con el agua se producen gases tóxicos. Por eso las operaciones de salvamento no admiten apresuramientos, porque hay riesgos más graves de los que se puedan imaginar".



Zavala señaló que por las imágenes que se han recogido "hay indicios fuertes de lo que pasó, por el ingreso de agua a la batería y la producción de hidrógeno, pero hay que confirmar los indicios".



LEÉ TAMBIÉN: Las últimas fotos del ARA San Juan



Estimó que el ingreso de agua a las barras de baterías generó un incendio y calculó que "eso ocasionó que la mitad de la batería quedara fuera de servicio". Por eso, especuló con que el comandante de la nave decidió "una inmersión a un plano más profundo" con el propósito de "bajar al tanque de batería para intentar solucionar el problema y ahí se produjo la explosión".



El comandante Zavala también hizo notar que "el buque está entero. Es un síntoma que fue una implosión, que hubo un colapso por mayor profundidad de la que pudo soportar".