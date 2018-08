Un docente al frente de un primer año de secundaria básica (abarca a niños de 12 años), habló de sexo, de masturbación, y, según explicaron los niños a sus padres, fue muy explícito.

Los alumnos llegaron a la escuela y tuvieron clase de "Construcción de la Ciudadanía", a cargo de GG, docente quien, según nos contaron los padres, “les enseñó cómo masturbarse, cómo usar un consolador, qué tipo de consolador usa el hombre y qué tipo la mujer” y que “si no tienen consolador se pueden meter los dedos”, entre otros temas. Todos los chicos del salón cuentan lo sucedido. “Los sentaba en ronda y había chicos que no querían escuchar, le pedían que los dejara salir de la clase y no los dejaba. Les decía que ellos tenían que aprender lo que él estaba enseñando”, le contó una de las madres a Noticias Brandsen.

Una alumna le dijo a la madre: “Mamá, estoy traumada con todo lo que nos dijo el profesor”, por lo que los padres se dirigieron a la institución para hablar con el profesor, “porque una cosa es que les enseñe educación sexual y otra muy diferente que se pase de la raya”, dijeron.

El Inspector de Secundaria, César Gómez, fue a la SBN°3 y se encontró con los padres de estos alumnos de 1er año esperando al Profesor. Allí se puso al tanto de la situación; los alumnos no tuvieron la clase preventivamente, y se inició una investigación por parte de Jefatura Distrital, a cargo de Alejandra Dussin que, en primera instancia, resolvió que mientras en los ámbitos provinciales se determinen los pasos a seguir, el Inspector de Secundaria se hará cargo de las clases de los chicos.