El cuerpo de Miguel Moya, quien falleció en el sanatorio Pasteur de Catamarca y debía haber sido sepultado en Balcozna, fue incinerado por error en el cementerio Virgen Morena, ubicado en la zona norte de la ciudad.

Su familia realizó una denuncia penal al respecto, no sólo por el error, sino porque además personal de la clínica les negó acceso a la morgue para que pudieran reconocer el cuerpo.

El gerente general del mencionado centro médico, Mauro Lencina, confirmó que los dos pacientes fallecieron por Covid-19 y que tras el deceso, fueron introducidos en bolsas mortuorias, como establecen los protocolos, y depositados en la morgue del sanatorio y trató de justificar lo sucedido.

"La empresa de sepelios, que en este caso fue la empresa Segura, retiró otro óbito que el que le había encomendado buscar. La identificación de los cuerpos fue realizada como corresponde, fue realizada por enfermeros especializados y sectorizados. Y a la morgue nuestra solamente tienen acceso nuestros camilleros y las empresas de sepelios. A partir de ese momento en que quedan en la morgue del sanatorio son responsables los servicios fúnebres y sepelios", afirmó.

"Desde un primer momento estuvimos en contacto con la familia Moya para explicarles cómo es la gestión en el sanatorio", agregó.

La familia de Manuel Moya pide justicia.

La explicación del cementerio Virgen Morena

Otro de los involucrados en el error, fue el cementerio Virgen Morena cuyo titular, Jorge Moreno, afirmó: "es la primera vez que pasa esto. Sanitizamos el féretro y lo dejamos cerca de cinco minutos con los dolientes. Sacamos los herrajes y luego lo introducimos en el horno".

Personal del Cementerio Parque Virgen Morena también dio explicaciones sobre el error.

"En este caso supuestamente el cuerpo era de Endrisi, que es lo que dicen los documentos que yo tengo. Nosotros no destapamos los ataúdes, no vemos los rótulos que están en las bolsas mortuorias. Pero pasado el mediodía me llamaron de Segura y preguntaron si estaba todavía el cuerpo de Endrisi. Les dije que ya estaba terminando la cremación y después nos enteramos de que se habían confundido de cadáver", finalizó.

El comunicado completo del Sanatorio Pasteur

Tras el revuelo y la viralización de la noticia, el Sanatorio Pasteur informó en un comunicado que: "Ante los hechos de público conocimiento, Sanatorio Pasteur comunica que se trataba de un paciente infectado por Covid-19 y, por lo tanto el retiro del paciente fallecido se hizo siguiendo protocolos específicos y exigidos para la ocasión".

"También informamos que Sanatorio Pasteur no participó en el traslado ni la cremación del paciente fallecido, lo cual esta a cargo de la empresa de sepelios", añadieron.