“La última Diaguita”, “Doña Lorenza Sola”, estos son algunos de los apodos con los que se conoce a Lorenza Mamani (84) una mujer kolla que vive a más de 4.000 metros de altura en un puesto montañoso en la localidad de Río Grande, departamento de Fiambalá ( Catamarca).

En este caso es noticia porque lamentablemente fue encontrada en su casa, donde convive con una manada de llamas y cabras, en un estado de deshidratación. El gobierno de la provincia desplegó un importante operativo sanitario para asistirla, ya que a su residencia solo puede accederse en una travesía de 8 horas caminando o 5 a lomo de mula o burro.

Según comentaron los oficiales locales, "un vecino de la cordillera pasó ayer por el lugar y encontró a Lorenza postrada, con su presión arterial muy elevada y casi desvanecida, por lo que inmediatamente le realizó los primeros auxilios y bajó hasta la localidad de Río Grande para dar aviso a la autoridades".

Para acceder a su vivienda hay que recorrer un camino lleno de cornisas que solo puede hacerse en mula o burro.

Frente a este desalentador panorama, la decisión de la intendenta Roxana Paulón, fue llegar hasta allí con una ambulancia 4X4. Horas más tarde el Municipio de Fiambalá pidió prestado un helicóptero al gobierno tucumano para poder llegar lo más rápido posible para así poder trasladarla a un centro de salud de la localidad.

Así trasladaron a "Doña Lorenza"

"A las 9 horas del día de hoy arribó a la ciudad de Fiambalá una aeronave del gobierno de la provincia de Tucumán gestionado por el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia a través del sistema de Defensa Civil. Una vez en el lugar, un baqueano conocedor de la zona embarcó en el helicóptero para guiar a los pilotos hacia el puesto donde reside Lorenza, quien ya estaba siendo asistida por personal de Salud de la Provincia y Defensa Civil Municipal desde el día de ayer", explicó Gustavo Aguirre, ministro de seguridad de Catamarca.

A su vez, la intendenta Paulón llevó la bandera de la tranquilidad y comentó que "Lorenza ya está en Catamarca capital, la estaban esperando en el Sanatorio Pasteur, para realizarle estudios complementarios, pero ella salió de aquí (Fiambalá) compensada y se encuentra bien".

"Las aguas de todos los ríos estaban congelados, ella estaba sin consumir agua, estaba muy mal nutrida, y eso desencadenó su descompensación. Acá en Fiambalá se le realizaron todos los estudios de rutina para conocer su estado de salud y se decidió derivarla a la Capital, porque ella tiene una marcapasos y necesitamos que le controlen eso", agregó.

