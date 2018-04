Productores rurales, miembros de la Unión de Trabajadores de la Tierra, (UTT) realizan este martes frente al Congreso un "verdurazo" para exigir que se promueva la agricultura familiar.

La manifestación se desarrolla desde este martes y durará hasta el jueves inclusive. Los pequeños productores entregarán de forma gratuita 30 mil kilos de verdura.

Este miércoles a las 17, convocaron a todas las fuerzas políticas, instituciones del Estado y universidades para poder explicar la ley en la Sala 1 Anexo A de la Cámara de Diputados.

El proyecto busca facilitar el acceso a la tierra propia por medio de créditos blandos para las familias agrícolas. Según un comunicado de la UTT, manifestaron: "Este proyecto de ley responde a la necesidad de cientos de miles de pequeños productores que en tierra ajena y con el 13% de la superficie cultivable argentina, producimos más del 60% de los alimentos que se consumen en el país".

Agregaron: "No tener tierra propia para un agricultor no significa únicamente pagar un alquiler, es no poder arraigarse, no poder proyectar, vivir en casas precarias".

Verdurazo y acampe de 3 días de los pequeños productores rurales en el Congreso. Piden una ley de acceso a la tierra para las familias. pic.twitter.com/F1TrEx3mlv — Anabella Messina (@animessina) 17 de abril de 2018