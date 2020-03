Un juez porteño rechazó este viernes que se realice un juicio abreviado al acusado de haber atropellado y matado, cuando conducía en estado de ebriedad, a Leticia Allo en el barrio porteño de Palermo en 2016, y ordenó que el joven sea sometido a un debate oral en el cual puedan participar los familiares de la víctima como querellantes.



Fuentes judiciales aseguraron que la decisión fue adoptada este viernes por la mañana por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 27 porteño, Jorge Horacio Romeo, quien ordenó que se fije una nueva fecha para que se haga un juicio a Iván Prein (27) por el delito de "homicidio culposo", tal cual pedía la madre de la víctima.



"No puede prescindirse de la opinión de la víctima en un caso que ha marcado para siempre el destino de una familia", sostuvo el juez Romeo. El juez recordó que "la suscripción de un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la Defensa, importa prácticamente desplazar y hasta excluir del proceso al querellante".

.



El juicio oral por el homicidio de Allo iba a comenzar esta semana con Prein sentado en el banquillo de los acusados, pero días antes del inicio su defensa presentó un pedido para que se realice un juicio abreviado tras aceptar que provocó la muerte de la joven cuando conducía en estado de ebriedad y circulaba a una velocidad mayor que la permitida.



En un juicio abreviado, la defensa arregla una pena con la fiscalía sin la intervención de la querella, la cual luego debe ser rubricada por el tribunal.



Ante esa situación, el jueves último la familia de Allo se reunió con el juez Romeo para pedir que rechace la posibilidad de que se lleve adelante ese juicio abreviado y le presentó un petitorio de apoyo a su reclamo con 40 mil firmas obtenidas a través de la plataforma Change.org.

.



"Se impone hacer una nueva interpretación del instituto, no pudiendo prescindirse de la opinión de la víctima en el curso de un proceso penal. Menos aún, en un caso como en el presente, en el que se investiga un hecho sensible, un hecho que ha marcado para siempre el destino de una familia, puesto que la víctima perdió la vida y le cabe a la familia el derecho de saber cómo ocurrió", destacó Romeo en su resolución .



El juez afirmó que en un juicio oral el acusador "puede presentar pruebas, preguntar y alegar, tanto en relación a la comisión de los hechos, como respecto de la calificación legal y monto, así como modalidad de la pena que se pretende imponer".



Además, el magistrado sostuvo que al rechazar el juicio abreviado, "el imputado no vería cercenados sus derechos" dado que, "por el contrario, le permitiría ejercerlos en una forma más amplia". Con esta decisión, la justicia deberá fijar una nueva fecha de juicio oral, dijeron las fuentes.

.



El hecho ocurrió el 29 de mayo de 2016, cuando Leticia Allo (29) regresaba de un cumpleaños con amigos y fue atropellada en la avenida Córdoba y Bonpland por un automóvil Fiat Punto de color blanco que cruzó a toda velocidad.



Según los peritajes, el auto circulaba a una velocidad de 70 kilómetros por hora y el conductor huyó sin asistir a la víctima y recién pudo ser detenido unas cuadras más adelante, tras una persecución policial. El test de alcoholemia al detenido dio como resultado 1,1 grados de alcohol por litro de sangre, más del doble de lo permitido. La mujer falleció tras estar internada 45 días en el hospital Tornú, donde fue sometida a tres intervenciones quirúrgicas.