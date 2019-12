El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomendó evitar el uso de pirotecnia durante las fiestas por los múltiples riesgos que implica su manipulación y las consecuencias que puede generar para humanos y animales domésticos.



"En esta época de festejos por la Navidad y Año Nuevo es común que numerosas personas resulten lesionadas por el uso de pirotecnia: los riesgos más comunes son la generación de incendios, quemaduras y mutilaciones", advirtió un comunicado del gobierno porteño.



El texto señaló que "el ruido ocasionado por las explosiones y las luces son dañinos para niños, niñas y personas que sufren hipersensibilidad a los sonidos. Además, a muchas mascotas les afectan los fuegos artificiales, ya que les genera taquicardia, temblores, desorientación y hasta la muerte".



En función de esos riesgos, las autoridades indicaron que en caso de utilizar pirotecnia es muy importante "leer y respetar las indicaciones de uso de cada elemento de pirotecnia; utilizar solo la autorizada y no dejar que los niños la manipulen".



Cuando un explosivo falla no se lo debe tocar, aunque parezca apagado, hay que mojarlo y mantenerse alejado, agregaron las autoridades.



Además, indicaron que todos los fuegos artificiales deben contar con los siguientes datos: fabricante o importador, número de serie de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), denominación y marca del producto e instrucciones para su uso.



Las autoridades recomendaron que en caso de emergencias se debe concurrir al hospital más cercano o llamar al SAME (107).



En los últimos 10 años más de 100 municipios de todo el país sancionaron ordenanzas que establecen algún tipo de restricción al uso y comercialización de pirotecnia, pero la ciudad de Buenos Aires no forma parte de este grupo.