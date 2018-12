Familiares, amigos y sobrevivientes del incendio del boliche República de Cromañón, en el que murieron hace 14 años 194 personas y más de 1.400 resultaron heridas, participaron este domingo de la misa anual en la Catedral Metropolitana, mientras que por la noche habrá recitales e intervenciones artísticas para recordarlos.



Desde las 17 se fueron acercando lentamente los familiares, que se confundían con las decenas de turistas que visitaron la Catedral, para participar de la misa que presidió el arzobispo coadjutor de San Juan, Jorge Lozano, junto al cardenal de Buenos Aires, Mario Poli.



"La fe en Dios no es algo que vive cada uno por su parte, es un don de Dios que se vive en comunidad, que nos vincula fraternalmente. A nosotros hace 14 años nos empezó a vincular de una manera especial el dolor, pero lo fundante es el amor", dijo Lozano mientras un grupo de padres repartía velas que serían encendidas para acompañar el homenaje.



El arzobispo señaló que el dolor "puede alentarnos en la búsqueda de Dios", y que "encararlo de ese modo hace que la vida no sea tierra árida sino fecunda, ya que el amor nos fortalece".



"Sigamos con fe para que también nosotros nos acompañemos mutuamente. Hay que renovar la esperanza y recordar que el amor de Dios nunca nos abandona", expresó Lozano.



María Rosa, quien perdió a su hija Soledad Baratta en la tragedia y participó de la misa, afirmó que "el tiempo no apacigua el dolor".



"Es una ausencia que duele más cada año. Venir a la misa es una contención, uno tiene esa fe que te ayuda a vivir. Nada volvió a ser lo mismo en la vida de todos los que pasamos por esto, pero la seguimos peleando", dijo a la mujer.



Por su parte Raúl, quien todavía sufre por la muerte de su hija Sofía en el boliche situado en el barrio porteño de Once, donde el 30 de diciembre de 2004 se presentó el grupo de rock Callejeros, contó a esta agencia que "en esta época del año caen en un estado de tristeza y memoria".



"Venimos todo el año tratando de pilotearla, tratando de hacernos los fuertes pero cuando llega esta época lamentablemente caemos en un estado de memoria, de tristeza, de recordar lo que pasó y lo que se luchó", expresó emocionado.



A ese recital habían asistido, además de Sofía, sus hermanos Martín y Santiago, quienes sobrevivieron. "Sofía tenía 17 años cuando la perdí. Mis hijos Martín y Santiago, de 19 y 15, sobrevivieron", recordó.



Y completó: "Lo bueno es que conocemos a muchos sobrevivientes que estaban muy mal y ahora están bien. Tienen proyectos y esperanza, y eso nos da fuerza a los padres para seguir".



Luego de la misa, las familias marcharon hacia el santuario de Once, frente al cual realizarían una serie de intervenciones artísticas y presentaciones musicales.



"Familias por la Vida" también participará esta noche de las actividades en el santuario, donde a las 22.50 encenderán 194 velas en homenaje a las víctimas.



La agrupación "Coordinadora x Cromañón" realizó el festival " Cromañón nos pasó a todos" en la plaza de la localidad de Tapiales, en Velez Sarsfield y Humaitá, mientras que desde las 18 la organización "No nos cuenten Cromañón" realizaba un festival en Parque Centenario bajo la consigna "#EducarEsCombatir".

El dolor de los familiares (Pablo Villán-Diario Crónica).