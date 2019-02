Una pareja mendocina se dirigió el mes pasado hacia la región chilena de Coquimbo para descansar y relajarse por unos días. Pero los días de distensión duraron poco: les robaron el auto y las cámaras de seguridad del complejo donde se hospedaron filmaron toda la secuencia. Al retornar hacia su provincia, les informaron sobre una multa de 800 mil pesos por entender que el vehículo pudo haber sido vendido en el país trasandino.



“Entraron dos hombres en un auto simulando ser visitantes, dieron una vuelta y salieron diciendo que no habían encontrado estacionamiento. Dejaron su vehículo afuera e ingresaron caminando. A los pocos minutos ambos salieron en mi coche como si nada. Ya en la calle, uno se bajó, se subió al auto de ellos y escaparon en los dos rodados”, detalló el Gastón Elaskar, el padre de la familia al sitio Los Andes.



Luego del robo decidieron quedarse varios días más en el país vecino para realizar todos los tramites por el robo. “Estuve 8 días abocado a toda esta situación, de oficina en oficina, siempre manejándome en taxi o en micro. Legalicé la denuncia con un escribano y copias de la declaración de testigos, para no tener ningún inconveniente en Mendoza”, aseguró el Gastón.



Pero no todo salió como esperaban y el calvario no había terminado allí. Cuando la familia regresó al país, a pesar de haber presentado la denuncia del hurto, la Aduana reclamó a la familia el pago de derechos de exportación, un monto que sobrepasa el valor del auto que fue robado.



"Piensan que fuimos a Chile a vender el auto", aseguró Elaskar, y agregó: "Nos sentimos totalmente indignados, no solamente por lo que pasó en Chile sino por todo lo que vivimos acá todos los días".



"Me dijeron que fui a hacer negocios. Es una locura. Tengo la denuncia legalizada”, se quejó el afectado.