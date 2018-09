En la mañana de este miércoles, en pleno centro porteño, un hombre llamado Sergio fue protagonista de un insólito hecho cuando bajó su moto de una grúa y el video de la situación se viralizó rápidamente.



Horas más tardes, este sujeto habló con Crónica HD y reveló detalles del caso.



"Primero lo que sale en el video es la última parte del tristísimo accionar de las personas que me llevaron la moto" comenzó diciendo, Sergio quien luego aclaró: "Mi moto estaba bien estacionada, en una dársena donde dice que hay que dejarla a 90 grados. Es un estacionamiento de motos".



De esta manera, "le presento a las personas de la grúa mi documentación que me dicen que se la habían llevado por no tener la chapa patente y les explico que la moto es 0km, que tengo un permiso de circulación de 7 días y le muestro también la constancia del título, que justo en el día de ayer 18 de septiembre me la mandaron via web e igualmente me dijo ´la moto está subida, se lleva´".



"Entonces ahí cuando escuche esa respuesta por tercera vez me subí a la moto y le dije bueno, si las vas a llevar, la vas a llevar conmigo arriba. Esa es la realidad. Me dio impotencia porque yo tenía todo en regla", recordó Sergio.



Ante la consulta sobre el motivo del secuestro de la moto por parte de los operarios de la grúa dijo: "A mi me dijeron que me llevaban la moto por no tener chapa patente, y hoy en todos los medios salió que estaba mal estacionada y sin chapa patente, cosa que no era cierta. La moto estaba bien estacionada, en avenida Corrientes y Esmeralda, y la chapa patente no la tenía por el único motivo que es 0km y estaba en tramite".



En tanto, quienes lo entrevistan le advirtieron que quien grabó el video dijo que la moto estaba mal estacionada por lo que manifestó que "gracias a este tristísimo video que subieron a las redes me conoce medio mundo y la moto estaba bien estacionada. Y es más, la trabo con el tope de cemento que generan acá en la dársena. Estaba a 90 grados y estacionado como dice la ley. Yo hago todo lo que la ley dice. Si me dicen que puedo circular con un permiso de 7 días, circulo con el permiso. Si me dicen el seguro, el seguro lo tengo pago, el primer semestre, por adelantado. La chapa patente no estaba por el motivo que el registro demorada unos días en entregarla. Esa es el único quid de la cuestión".



"No estaba mal estacionada la moto. Si quieren tomen las cámaras de filmar de avenida Corrientes y fijense que mi moto estaba bien estacionada", enfatizó.



Sobre si tuvo problemas con la Policía por bajar su moto de la grúa detallo que: "No solamente la policía y la gente me ayudó a bajar la moto. Mireló, está en el video. Yo al día de hoy no tuve observación alguna. Junto con la gente había un policía de ciudad y me ayudó a bajar la moto.



Al respecto de otra moto que también bajó del vehículo citado, y ante la consulta si estaba mal secuestrada aclaró: "Sí, era de una chica que estaba al lado de su moto y no estaba estacionada. Igual yo de terceros no habló. Habló sobre mi persona, con mi documentación que respalda mis palabras y con las cámaras que pueden tomar de avenida Corrientes donde se ve que mi moto estaba bien estacionada. O sea, tengo pruebas fehacientes de lo que yo estoy diciendo. Es cierto, esa es la única verdad".



Por último, cabe destacar que también en esta jornada hubo dos casos similares ocurridos con estas grúas. El primero de estos tuvo lugar en el barrio porteño de Recoleta y el otro en Misiones.