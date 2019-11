Christian Lázaro, de Villa Lugano, transmitió en vivo por YouTube desde un colectivo en el que viajaba y gritó: “¡Aguante el femicidio!”. El video, donde se lo ve bebiendo alcohol de una petaca, rápidamente se hizo viral y tuvo cientos de comentarios. A partir de la gran repercusión que tuvo en todos los medios, el joven decidió hacer su descargo.

En diálogo con cronica.com.ar, el youtuber, conocido también como "Christian de Lugano", expresó: "Estoy arrepentido. Lo hice borracho y no fui consciente".

Por el episodio donde gritó "aguante el femicidio" manifestó que lo hizo porque "me donaron plata". Y agregó: "Jamás pensaría algo así, fui a muchos movimentos feministas, apoyo mucho a las mujeres y nunca dejaría que le pegaran a una".

"Yo me dedico a hacer videos en YouTube nada más. Vivo de donaciones, mi papá falleció hace poco y no tengo trabajo", explicó.

Por otra parte, afirmó que circula mucha "información falsa" en torno a su persona porque vendió su computadora porque no tiene plata y la persona que se la compró "se dedica a escrachar a personas" como él en Youtube. "Se suben videos burlándose de mi condición y videos de mi mamá", lamentó.

Acerca de la información que habla sobre su domicilio en Puerto Madero, aseguró que vive "en Villa Lugano" y aclaró: "No tengo un padre policía, no caí en cana porque no hice nada malo como para caer en cana, y nunca me denunció nadie".