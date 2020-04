"Hay que besarse más", decía Roberto Galán en el programa "Yo me quiero casar, ¿y usted?". Claro que pocos recordarán el envío y en medio de esta pandemia, podríamos decir claramente que, quienes lo tienen presente, pueden formar parte del grupo de riesgo. Lo cierto es que la frase con la que instaba a las parejas a "matchear" -en términos actuales- hoy tiene más vigencia que nunca pues se celebra el " Día Internacional del Beso".

La fecha recuerda al beso más largo de la historia que se dio una pareja en Tailandia, en el marco de un concurso organizado para celebrar el Día de San Valentín. El primer récord mundial fue de 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. Un año más tarde, en 2012, una nueva pareja estableció otro récord con un beso de 50 horas, 25 minutos y 01 segundo.

Rose y Jack, los personajes del multipremiado filme "Titanic", a punto de besarse.

Pero la primera pareja en marcar el beso más largo del mundo, regresó en 2013 para batir no sólo su propio récord, si no también, para vencer a sus oponentes. Y lo hicieron con beso que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. No les fue tan mal, especialmente porque se llevaron dos anillos con diamantes y 2.500 euros en euros...sólo por besarse. Los afortunados fueron Ekkachai y Laksana Tiranarat. El concurso sigue celebrándose año a año en varios lugares del mundo y como dato curioso, en Tailandia sólo pueden competir las parejas casadas o bien, aquellas cuyos padres firmen una carta acreditando que la relación es seria y estable.

¿Por qué es bueno besarse?

De seguro todos coinciden en lo placentero que resulta besarse. Y en realida, existe una explicación científica para ello. Lo real es que al besarnos se libera una hormosa -oxitocina- conocida como la hormona de la felicidad o del amor, que despierta sentimientos de afecto y apego. Precisamente, es ésta hormona la que "inunda" a las madres tanto en el momento del parto como en el de la lactancia, fortaleciendo el vínculo entre madre e hijo.

Los besos liberan oxitocina y dopamina en nuestro cerebro.

También se libera dopamina, la hormona que es vital en el cerebro en los mecanismos de motivación y recompensa.