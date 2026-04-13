Día Internacional del Beso: el pico entre Caniggia y Maradona en una goleada de Boca a River que tuvo impacto mundial

Hoy se celebra en el mundo "El Día Internacional del Beso", como cada 13 de abril de cada año, una fecha que surgió gracias al contacto entre labios más largo de la historia, que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen.

En la historia del fútbol mundial y en especial en el argentino, hay muchos que son muy recordados no obviamente por el amor, sino por tener pasión y emoción por el momento vivido.

Sin lugar a dudas que uno de los más recordados es uno entre Claudio Paul Caniggia y Diego Armando Maradona, en una goleada por 4 a 1 de Boca Juniors ante River Plate en un clásico disputado en La Bombonera el 14 de julio de 1996.

Caniggia, que no venía para nada bien, se despachó con un triplete y el restante fue anotado por José Horario Basualdo, tras pase del "hijo del viento".

En ese cotejo Maradona erró un penal y se fueron expulsados Néstor Fabbri por el lado del Xeneize y Ricardo Altamirano en el Millo.

Fue tal el éxtasis en un momento, que Caniggia agarró a Maradona y le dio un recordado beso en la boca, que dio vueltas al mundo y que sigue trascendiendo generaciones.

El escándalo fue tal que Mariana Nannis, por aquel entonces esposa de Caniggia, dijo que su pareja "le daba asco" y Pelusa no tardó en contestarle con un tono picante: "Claudio es mi amigo, pero si no puede controlar a su mina, no existe".