Docentes nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizaran una protesta en avenida de Mayo al 500, frente al antiguo edificio del Gobierno de la Ciudad, para reclamar que se restablezca la paritaria nacional docente.



Como parte de la protesta los docentes realizaron una sentada provocando un corte total de la avenida, para dejar luego en la Casa de Gobierno una carta con sus reclamos dirigida al presidente Mauricio Macri.



Así lo afirmó la secretaria general del gremio, Sonia Alesso, quien informó que la misiva plantea a Macri la “situación de la educación y el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo” y le solicitan que se restablezca “la paritaria nacional docente”.



La titular de Ctera encabezó en la mañana de esta jueves la protesta, junto al secretario general del Suteba bonaerense, Roberto Baradel, y al de UTE porteño, Eduardo López, en la Avenida de Mayo, a un costado del Cabildo y frente al edificio donde funcionaba anteriormente la Jefatura del Gobierno porteño.



La dirigente explicó que presentarán la carta en la Casa de Gobierno, ya que el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, no los recibe, y apeló a que “haya diálogo para se que se puedan presentar estos problemas”.



Además anticipó que “en caso de que no haya respuesta” están programando una gran marcha federal "educativa” en coincidencia con “los 30 años de la Marcha Blanca, el 23 de mayo”.



Alessio volvió a plantear el pedido de la Ctera de que haya una “paritaria nacional docente”, y señaló que “hay conflictos en las provincias, ya que en algunas todavía no tienen acuerdo salarial, producto de que no se cumple con la ley de financiamiento educativo”.



"Acá (dijo en alusión a la protesta de hoy) están representados los docentes de todo el país y especialmente los de los provincias que están en conflicto, como los de Chubut, que no están cobrando los salarios y no tienen obra social; los de Neuquén, que llevan 23 días de paro sin siquiera tener una propuesta salarial, y también los de Chaco, Tierra del Fuego y Santa Cruz”, indicó.



Por su parte, Baradel dijo que en la provincia de Buenos Aires quieren “un 20 por ciento de incremento para este año, con ’cláusula gatillo’” y planteó que la gobernadora María Eugenia Vidal “pretende bajarnos el salario ofreciendo una pauta salarial por debajo de la inflación”.



El dirigente bonaerense anticipó que la semana próxima “vamos a ir a la Gobernación a reclamarle una reunión específicamente a Vidal, que no recibe a los docentes y de la única manera que habla del conflicto educativo es recorriendo canales de televisión”.



"Queremos discutir con ella cara a cara”, planteó Baradel y lamentó que “en la paritaria siguen ofreciendo una pauta salarial a la baja que no vamos a aceptar, digan lo que digan, hagan lo que hagan”.