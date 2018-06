Ocurrió en la avenida Estado de Israel y avenida Córdoba.

Un taxista fue denunciado por una pasajera que contrató el servicio de la empresa Cabify por haber disparado contra el vidrio del auto en el que viajaba. "Sentí la explosión y me asusté. No entendía nada", manifestó la mujer. El chofer no realizó su descargo por "miedo" ya que ya había sido amenazado.

La mujer, Jimena, aseguró que el hecho ocurrió este lunes a las 23:30 en la avenida Estado de Israel y avenida Córdoba, barrio porteño de Almagro.

"El chofer se dio cuenta que un taxi nos venía siguiendo y el disparo se produjo en la avenida Córdoba y Estado de Israel. Fue un segundo, no lo vimos más al taxi", relató.

La bala destrozó el vidrio del auto.

Detalló: "Sentí la explosión y me asusté. No entendía nada. Por suerte, estaba sentada contra la otra ventanilla y por lo tanto no tuve heridas y el chofer tampoco. La verdad es que nunca te imaginás que, viajando en un Cabify, te van a pegar un tiro".

La pasajera no fue herida de milagro.

Cabify es una empresa española que funciona de forma muy similar al servicio de Uber pero los autos están registrados y todos los choferes tienen licencia profesional.

Para concluir, la pasajera manifestó: "No quiero vivir con miedo. ¿Hasta cuándo van a sostener esta mafia? Le dije de acompañarlo a hacer la denuncia a la policía pero no quiso, dijo que ya había sido amenazado por los taxistas".