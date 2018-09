Una ciclista filmó a un taxista en el barrio porteño de San Nicolás que se estacionó sobre Tucumán al 3170, entre Anchorena y Agüero, más precisamente sobre la bicisenda mientras esperaba a una mujer.



El conductor de la Chevrolet Spin con patente LXN 726 se indignó cuando la ciclista, Carla Mois, comenzó a filmarlo. Entonces se paró enfrente del auto para que la patente no se viera.



Si bien Carla lo denunció ante la Defensoría de la Ciudad, los momentos previos fueron deplorables. "Son de terror las mujeres", comenzó el hombre buscando complicidad en su pasajera.



"Estoy descargando para llevarlo a un comedor para niños. Acá cargábamos antes de que estuviera la bicisenda", acota la pasajera.



"Seguí para allá", recrimina el taxista mientras tapa la patente, y agrega: "Qué mina pelot... ¿Dónde querés que pare, a ver? Decime".



"No me voy a mover hasta que le saque la foto bien", contesta Mois. Acto seguido, sacó las patentes de su vehículo, las guardó en el baúl, subió a su pasajera y se dispuso a irse mientras tapaba el numero de taxi con un trapo.

Sin embargo, el mal momento no terminó ahí. Luego de que la ciclista le remarque que filmó la patente, el hombre sacó la cabeza por la ventanilla y la escupió.



Así fue el hecho