Tendencias que te cambian la vida

Hace un tiempo, el programador y famoso inversor Paul Graham escribió en su cuenta de twiter 84 caracteres: "Si tuvieras que elegir una cosa que leíste que ha cambiado el rumbo de tu vida ¿cuál sería". Pocos segundos después, miles de usuarios de la red social, respondían proponiendo un libro y contando por qué habían cambiado su vida después de leerlo.

En nuestro país, a partir de la llegada del Coronavirus, cada vez más personas comenzaron a leer con mayor frecuencia, a tal punto que famosos, políticos y deportistas comenzaron a subir fotos y comentarios en sus redes sociales, generando no sólo comentarios y preguntas sino vivos de Instagram, Youtube y hasta cadenas de Whatsapp.

Para que disfrutes de tus vacaciones, para alivianar el verano y para aprovechar tu tiempo libre, te contamos cuáles son esos libros - tendencia que aplican una variedad interesante: desde crianza, cocina saludable, hasta autoayuda, historia, política y biografías inspiradoras.

Crianza en pandemia: para todo tipo de familias

1. Los primeros 1000 días de tu hijo

“Los primeros 1000 días de vida (270 de gestación, 365 del primer año de vida y 365 días del segundo) son un periodo de desarrollo. A medida que el cuerpo y los órganos crecen, se desarrolla el cerebro, el sistema digestivo y el inmunológico. Teniendo en cuenta esta oportunidad para construir una vida larga y saludable, las decisiones que tomamos en este periodo son determinantes” comenta Luisina Troncoso, autora de este libro que transmite diferentes diferentes testimonios y consejos sobre lactancia, recetas saludables, consejos para elegir alimentos como también sobre cosmética natural.

"Se pinta una maternidad 'color rosa', pero el puerperio trae mucho caos", por eso, decidió hacer este libro lleno de recomendaciones, entrevistas a profesionales y sobre todo, testimonios llenos de consejos para todo tipo de familias.

Luisina Troncoso también cuenta cómo lleva adelante su maternidad.

2. Crianza y pandemia: ¡Más crianza y menos terapia!

"En la actualidad, quienes atravesamos la paternidad padecemos el ideal de ser “buenos padres” de manera aplastante. Queremos que nuestros hijos sean felices todo el tiempo, que no sufran, que no se angustien, que no vivan ningún conflicto. Pero es gracias a esa posibilidad, a esos momentos de crisis, que los vínculos –y las personas– crecen". Así comienza su libro el psicoanalista Luciano Lutereau. Reconocido por su recorrido académico y para resolver problemas en todas las etapas de la vida.

Luciano Lutereau reflexiona sobre nuevas formas de crianza en tiempos de pandemia.

3. Historias de vida a lo grande: Spinetta un ruido de magia

Una biografía imprescindible y única sobre Luis Alberto Spinetta, el flaco que cambió para siempre el rock nacional. Realizada por el periodista Sergio Marchi, este libro retoma testimonios inéditos de la familia y los amigos de Luis Alberto. Conocé esta gran historia, en una entrevista exclusiva.

4. De la pobreza y la villa a la gloria: la vida de Diego Armando Maradona escrita por el mismo Diego

Todo está aquí relatado en primera persona. Un Maradona íntegro y también íntimo que habla y dialoga con quien lee. Un Maradona sin reservas, que confiesa todo y se define sin reservas: “A mi me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la torre Eiffel. Yo tenía puesto el pantalón de siempre, el único, el que usaba en el invierno y en el verano, ése de corderoy. Allí caí y me pidieron, me exigieron, que dijera lo que tenía que decir, que actuara como tenía que actuar, que hiciera lo que ellos quisieran. Y yo hice. Yo... hice lo que pude, creo que tan mal no me fue”.

El libro de Maradona, escrito por el Diego. Una biografía íntima y única.

5. La historia de Evita, la mujer que cambió la política nacional:

Evita. Jirones de su vida es la biografía definitiva de Eva Duarte. Un trabajo documental, realizado por Felipe Pigna, con archivos, testimonios y entrevistas inéditas sobre la mujer que hizo historia en la política nacional. Un libro único, histórico, que todo peronista (y hasta no peronista) debería tener.

Evita, jirones de su vida es una biografía única realizada por Felipe Pigna.

