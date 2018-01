A 21 años del asesinato de José Luis Cabezas, su hermana Gladys habló sobre la situación de los acusados y manifestó que los condenaría a un final como el de la obra 'El secreto de sus ojos'.

En una entrevista brindada al programa No me importa nada , que conducepor Radio Trend Topic , reveló también que todos los 25 de enero le escribe cartas a su hermano y manifestó que sus padres murieron de tristeza.

En cuanto a los acusados por el crimen cometido en 1997, dijo que "a Gustavo Prellezo lo liberaron porque se portó bien y ya está en su casa de La Plata. El problema es que no hacen buenas pericias psicológicas. Si vos tenés una condena, la tenés que cumplir".

Agregó que "a todos los asesinos los tendría atrás de mi casa encerrados en un campo como en la película 'El secreto de sus ojos'". También se quejó de la Justicia y manifestó que "siempre llega tarde o no está".

"Mis viejos murieron de tristeza"

Gladys recordó a sus padres y relató que los acusados "mataron a mi hermano y mis viejos se querían morir, se querían ir con su hijo. Yo, pude transformar el dolor en lucha. Todavía tengo ganas de vivir por los míos".

Confesó también que todos los 25 de enero se permite escribirle una carta a José Luis: "Le escribo a mi hermano, generalmente los 25 de enero. Me pongo en la computadora y no sé qué escribir. Yo creo que allá arriba hay otra vida. De alguna forma u otra, están viendo lo que pasa".

"A dos meses de la muerte de mi hermano me ofrecieron hacer política"

La hermana de José Luis manifestó que le gustaría hacer política pero aseguró que no hay ningún partido político que la represente. También contó que se lo propusieron dos meses después del crimen.

"No encuentro mi lugar en ningún partido político, me decepcionaron todos los gobiernos. Además, me mantengo alejada porque a mis hijos no les gusta", dijo.

Para concluir, recordó que el 1 de febrero se inaugurará la muestra de José Luis Cabezas en la ex ESMA y realizarán el encuentro a las 16.