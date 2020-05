Retiro, Flores y Barracas siguen siendo los barrios porteños con mayor cantidad de casos confirmados de coronavirus, según muestra el último informe epidemiológico presentado en las últimas horas por gobierno porteño, en tanto Versalles, que hasta el último informe era el único que no presentaba casos, sumó 2 en la última semana.



Del total de casos confirmados de una semana a otra, explica el reporte de la Ciudad, se observa un incremento relativo del 39% y de los 48 barrios porteños, 19 superan ese porcentaje de incremento”, añade.



El barrio de Retiro, con el 32% de los casos, continúa liderando el ranking de barrios con más infectados, con un índice de 3.321,41 casos por cada 100 mil habitantes, principalmente en el barrio Padre Mugica (ex villa 31), con 773 casos más respecto a la semana anterior.



En segundo lugar, se ubica Flores, con el 20% de los diagnósticos de Covid-19, con 840,57 casos cada 100 mil habitantes.

.

En el tercer puesto se ubica Barracas, con 330 personas infectadas y una tasa de 368,61 cada 100 mil habitantes, que representa el 5% de los casos, el mismo porcentaje de Balvanera, -ubicado en cuarto puesto- que tiene 311 enfermos y un índice de 223,50 por cada 100.000 habitantes.En tanto, en Recoleta, con 201 enfermos y 126,69 casos cada 100 mil habitantes junto con Villa Lugano con 170 personas infectadas y una tasa de 134,38 cada 100 mil habitantes, y Palermo con 229 personas infectadas y una tasa del 101,40 por habitante, representan cada uno el 3% de los casos.

.

El barrio de Almagro, con 156 positivos, representa el 2% del total de casos porteños (118,16 personas cada 100 mil habitantes), el mismo porcentaje de Belgrano, que tiene 144 casos y una tasa del 113,54 y del barrio de Caballito, con 154 casos confirmados y una tasa de 87,20.Otros cinco barrios que representan cada uno el 1% del total de infectados, pero a la vez se encuentran dentro de los diez primeros barrios con más cantidad de casos por habitantes son: Nueva Pompeya (2 casos y una tasa de 217,84 cada 100 mil habitantes), Parque Patricios (82 casos y una tasa de 200,19), Constitución (con 81 casos y una tasa de 184,23), Villa Soldati (con 86 casos y una tasa de 184,10) y La Boca (con 70 casos y una tasa de 155,93).El boletín reportó que el aumento de casos a partir del 5 de mayo se vincula con la búsqueda activa de enfermos en los operativos realizados en los barrios Padre Mugica, Padre Rodolfo Ricciardelli (ex villa 1.11.14) del Bajo Flores y el barrio 21-24 de Barracas, a través del Programa Detectar.Además, se explicó que del total de casos confirmados de Covid-19 en la Ciudad, se internaron a 2.848 personas en instituciones hospitalarias (40%), 25% no lo hizo y 35% no presenta datos de internación constatado en el sistema de vigilancia.De los internados, el 67 % lo hizo en sala general, mientras que el 6% lo hizo en UTI (cuidados intensivos); de éstos el 48% requirió Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM). En tanto, el 27% restante de los pacientes no está constatado que haya permanecido internado en sala general o UTI.En la Ciudad de Buenos Aires, desde el pasado 2 de marzo, cuando se notificó el primer caso de Covid-19 hasta hoy, los casos positivos totalizan 8.887, con 219 fallecidos y 2.490 fueron dadas de alta.