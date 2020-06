Trabajadores del turf denunciaron este jueves que permanecen "presos" dentro del predio del Hipódromo de Palermo desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, bajo amenaza de perder su fuente de trabajo si abandonan el lugar.



Los denunciantes, empleados de los distintos studs, contaron que tienen "prohibido salir" por el riesgo de contraer coronavirus y que, en caso de hacerlo, no pueden volver a entrar al recinto.

Los trabajadores denuncian que no salen del lugar desde que comenzó el aislamiento(Hernan Nersesian//Crónica)

"Nos están manipulando, somos varios los que estamos en esta situación y solamente algunos podemos salir a comprar y nada más. El resto se tiene que quedar acá adentro. Queremos que nos garanticen el derecho de poder salir y al otro día ingresar a trabajar sin restricciones", contó uno de ellos al canal Todo Noticias.



"Algunos chicos son de afuera y otros vivimos acá. Trabajamos de lunes a lunes y si salimos nos suspenden y nos descuentan el sueldo", explicó el mismo trabajador detrás de una reja en el sector de la Villa Hípica, cuyo acceso está sobre avenida Olleros al 1500.

.



Los damnificados son al menos unos 200 peones encargados de entrenar a los caballos sobre la pista del hipódromo, bañarlos y darles de comer. Muchos de ellos, según comentaron fuentes del ambiente hípico, trabajan de manera informal y viven en el Barrio Mugica (ex Villa 31).



"Nos sentimos presos hace tres meses, estamos peor que en una dictadura. El protocolo es perverso y siniestro. Podemos salir pero cuando regresamos no nos dejan entrar y nos suspenden. Estamos durmiendo en el suelo, los baños son inmundos, no hay limpieza", denunció otro cuidador ante las cámaras.

Los empleados son amenazados con perder el trabajo, si abandonan el lugar. (Crónica//Hernan Nersesian)

"Soy de General Rodríguez, quiero salir ahora que viene el Día del Padre. Por estar acá me perdí el cumpleaños de mi hija de seis", reclamó un tercer trabajador.



Desde el Hipódromo de Palermo, informaron que de momento "no hay vocero designado" para referirse a la situación.