El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta le dijo este miércoles al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto que "es muy importante para nosotros el paso que han podido dar ustedes", en referencia a la decisión de regresar al edificio escuela para reiniciar las clases en toda la provincia, medida que se adoptó tras acordar un protocolo con los gremios docentes y a raíz de del estatus epidemiológico por la pandemia de coronavirus (orthocoronavirinae).



Ambos funcionarios compartieron una videoconferencia para analizar el regreso a las aulas de los estudiantes pampeanos y de la que informó Prensa de Casa de Gobierno.



Por su parte el gobernador pampeano, que estuvo acompañado por el ministro de Educación provincial, Pablo Maccione, expresó que "la decisión se tomó luego de analizarla profundamente y hoy estamos convencidos que hicimos lo correcto".

En este sentido, el ministro Trotta dijo que "la tranquilidad del proceso iniciado por ustedes en el momento indicado, surge de una realidad epidemiológica que lo hace posible. Riesgo siempre hay porque estamos en una pandemia, pero La Pampa está en una situación favorable para dar el paso que dio".

El ministro de Educación Nicolás Trotta habló con el gobernador Sergio Ziliotto sobre la vuelta de las clases en las escuelas de La Pampa.





Ziliotto destacó especialmente la respuesta de los docentes y los gremios que nuclean a los trabajadores de la educación, en tanto Trotta puso de relieve "la capacidad de diálogo que ha tenido tu gobierno con las organizaciones sindicales docentes. Eso no se da en todas las provincias, y por eso hay que destacarlo", remarcó.



El mandatario pampeano aseguró que "de las actividades que hemos habilitado en la provincia, teníamos la certeza que la vuelta al aula era una de las más seguras, porque se desarrollan en un ámbito donde la responsabilidad de que se cumplan las normativas es del Estado", si bien aclaró que "las decisiones se toman día a día, hora a hora, siempre mirando el parte de salud".

"Tomamos el riesgo porque lo que estaba en juego era la educación y ese es un valor que debemos que tener en cuenta porque tiene que ver con la formación personal que marca el futuro de las personas", expresó.



Al respecto el Ministro nacional mencionó que "hubo provincias que habilitaron la presencialidad y debieron retroceder, y no consideramos eso una derrota sino la reafirmación del compromiso de priorizar el cuidado de la salud".



"Es importante saber que en las provincias en las que se tuvo que retroceder la escuela no tuvo responsabilidad alguna, sino que sufrió las consecuencias de la modificación de fases general, porque en todas las escuelas se cumplieron las medidas que establecen los protocolos", señaló Trotta.

En relación a los controles que se realizan en los establecimientos educativos, Ziliotto dio cuenta de la existencia de un sistema de trazabilidad on line "que nos permite saber cuántos estudiantes, cuántos trabajadores de la educación ingresan y egresan de las escuelas" y remarcó que "el nivel de regreso a las aulas cubre nuestras expectativas satisfactoriamente sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de un sistema progresivo, en el que algunos establecimientos no han iniciado aún, sino que lo harán en los próximos días".



Afirmó que "cada hora que le ganamos a la calle y le sumamos a las escuelas sirve, porque tenemos claro cuál es el rol de la educación para nuestras chicas y nuestros chicos", al tiempo que valoró el apoyo del Gobierno Nacional en este proceso.



"Tenemos que aprender a convivir inteligentemente con el virus y ver como fijamos prioridades. Es una construcción diaria y colectiva donde no podemos perder de vista que la educación está ligada directamente al futuro de las y los jóvenes pampeanos", concluyó el gobernador.