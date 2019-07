Un hombre de 50 años murió y otras 11 personas se intoxicaron con monóxido de carbono en un edificio del centro de la ciudad de Neuquén.

El episodio ocurrió esta mañana, cerca de las 9, cuando personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) se acercaron a un edificio ubicado en Matheu al 50 tras el llamado de una familia del tercer piso "que estaba descompuesta por una supuesta pérdida de gas", precisaron las fuentes.

"Luego de asistir a la familia y no encontrar la pérdida de gas se retiraron del edificio, sin embargo, minutos más tarde recibieron llamados de otros vecinos con síntomas de intoxicación", relataron.

Cuando llegaron se encontraron con "un hombre de mediana edad fallecido en la planta baja y una mascota a su lado, también fallecida", informó la responsable del SIEN, Luciana Ortiz Luna.

LEÉ TAMBIÉN: ¿Cómo protegerse del asesino silencioso?

"Además tenemos 11 pacientes intoxicados con monóxido de carbono con diferentes sintomatologías, algunos con signos de preocupación porque manifiestan alteraciones a nivel cardiovascular, más allá del dolor de cabeza, que es el signo habitual", detalló.

Ortiz Luna informó que tras asistir a los pacientes con oxígeno, "fueron derivados a la Clínica Pasteur, al Cmic, al Policlínico Neuquén y al Hospital Castro Rendón", donde se les realizará un seguimiento "hoy y una vez que sean dados de alta, por la posible intoxicación subaguda o crónica".

Los intoxicados fueron derivados a distintos hospitales para su revisión (Gentileza Lm Neuquén).

Además, entre las personas afectadas también hubo un policía, quien había recorrido el edificio para ayudar a los vecinos.

"El nivel de monóxido de carbono en el ambiente era altísimo. No tenemos registro de un hecho de esta magnitud en Neuquén", indicó Ortiz Luna.

La responsable del SIEN aclaró que "ninguno de los 11 pacientes corre riesgo de vida", pero que deberán hacerles "una valoración en sangre de carboxihemoglobina".

LEÉ TAMBIÉN: Un hombre murió por monóxido de carbono en Caballito

El monóxido de carbono es un asesino que tenemos dentro de nuestros hogares y no se puede percibir, ya que no tiene olor y no irrita las mucosas. Ante cualquier síntoma que presente la persona, como dolor de cabeza, náuseas, vómitos o dolor de pecho, hay que salir del lugar, ventilar todo y pensar que puede ser monóxido", aconsejó Ortiz Luna.

En el lugar trabajaban personal policial y bomberos para determinar qué artefacto fue el que originó la pérdida en el edificio.