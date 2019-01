Por Francisco Nutti

@frannutti

Los Valles Calchaquíes, tierra de clima soleado, fueron testigos del nacimiento de Julia Elena Dávalos, una hermosa mujer que con sus letras, con su voz y su pureza permaneció durante décadas en lo más alto del folclore nacional y que en la actualidad, lejos del escenario, realiza pinturas en las que retrata las postales más bonitas de su Salta natal.

"Te diría que soy mejor pintora que cantante", dijo en diálogo con Crónica Dávalos, quien a lo largo de su carrera compartió espacio con artistas como Margarita Palacios, Martha de los Ríos, Mariano Mores y su orquesta y Eduardo Falú, entre otros grandes compositores. "Pinté una colección de gente morena, de allá, de mi tierra, del Valle Calchaquí, de las mamás con sus hijitos, de las vírgenes", expresó con su voz cansina.

A sus 74 años, la artista planea hacer un museo para exponer todas sus obras: "Quiero crear un museíto con todas las caritas de mis changuitos, con todas mis joyitas, para que los niños sepan que yo fui a la escuela a caballo, que viví en un rancho en los valles, por donde mi papá me llevaba para que amáramos la tierra, amáramos esa sangre gauchita y criolla", añadió la compositora, que dijo amar con pasión a sus nietos y a sus hijos, los cuales durante mucho tiempo, producto de su extensa carrera, no pudo verlos: "No voy a negar que hubo épocas en las que lloré demasiado porque salir a cantar implica tener lejos a los hijos".

Pasiones de familia

Hija del músico Jaime Dávalos y nieta del escritor Juan Carlos Dávalos, cantó en escenarios europeos y participó en diferentes películas. Pero aún así dijo que posee la jubilación mínima: "Tengo la mínima, con casi 25 discos, con la carrera que tengo, con el trabajo de hacer toda la colección del folclore, tengo la mínima. Tengo la mínima porque quizá no la supe pelear o porque no le enseñé a mi hijo a ser político".

Luego, les envió un mensaje a todos los jubilados argentinos: "Les digo a los abuelos que agradezcan su platita porque es honesta, que la estiren, que la valoren peso por peso, porque se lo ganaron". "Tus mujeres de suave belleza muestran el canto de una raza que les llega desde Andalucía floreciendo en soles de esta tierra", reza un párrafo de la canción "Salta te canto", de los Chalchaleros, que puede aplicarse perfectamente a la vida de Julia Elena Dávalos, quien ya retirada de los escenarios y desde su casa en la localidad bonaerense de Pilar, jamás les dirá adiós a las raíces que la vieron crecer como persona, como mujer y como artista.