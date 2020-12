Por Francisco Nutti

El dilema entre cuidar el bolsillo y acceder a un regalo de Navidad se acrecienta entre las familias argentinas que ultiman detalles para recibir la Nochebuena. De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora Focus Market, seis de cada diez compras navideñas se financiarán con los programas Ahora 12 y Ahora 18, al tiempo que gran cantidad de personas recurrirá a alternativas, como agasajar únicamente a los más pequeños de la familia o implementar "el amigo invisible", donde cada integrante recibe un solo obsequio.

"Estamos ante una situación de un consumo navideño bastante austero. Proyectamos un promedio de gastos de $1.200 en un contexto donde hay una pérdida del poder adquisitivo por parte del consumidor", precisó en diálogo con Crónica el analista económico y director de Focus Market, Damián Di Pace, quien destacó que "este 2020 con pandemia está marcado también por la caída de ingresos en monotributistas, autónomos e informales, el cierre de actividad en emprendedores comerciales y pequeños industriales y con menor predisposición al gasto y más hacia el ahorro entre la incertidumbre del devenir sanitario".

Según el informe, en un panel de 4.564 consumidores, seis de cada diez compras navideñas se financiarán con los programas Ahora 12 y Ahora 18 ante la necesidad de oxigenar los bolsillos. Consultados sobre cuánto piensan gastar en regalos navideños, un 40% de ellos gastará hasta $3.000, un 24% hasta $1.000, un 18% hasta $6.000, un 8% hasta $500, un 7% hasta $10.000 y un 3% más de $10.000.

En el caso de abonar el regalo con tarjeta de crédito financiado, un 33% señaló que prefiere Ahora 12, 32% Ahora 18, un 25% optó por Ahora 3 y 10% por Ahora 6.

El amigo invisible

Por otro lado, Crónica pudo constatar que en estas fiestas muchos optarán por realizar "el amigo invisible", un juego divertido y económico en el que, para su puesta en práctica, los participantes deberán realizar un sorteo previo y no revelar la identidad de quien les ha tocado. Luego se establecerá un importe máximo a gastar y se deberá encontrar un regalo original y que se adapte a los gustos de esa persona. Al momento de abrir los regalos, cada integrante confesará quién le tocó y deberá hacerle entrega del obsequio. Lo más relevante de esta iniciativa es que todos recibirán algo sin gastar demasiado.

Otra alternativa es regalarles sólo a los más pequeños para que el resto de la familia observe y disfrute como un "espectáculo" la apertura de los regalos y la magia que conlleva "esperar a Papá Noel". Algunos, en tanto, se harán regalos generales entre parientes y no personalizados. "La Navidad pasada la pasamos con mi hermana y su marido. Ellos nos regalaron algo a nosotros y nosotros les compramos algo a ellos", indicó Claudio, un joven de 29 años que reconoció: "Hay muchas opciones. Podés regalar un kit para hacer asado, un adorno para el living o cualquier cosa que les sirva a todos los que viven en una misma casa".

Juguetería es el rubro que muestra mayor dinamismo (Fernado Pérez Ré/Crónica).

Cuidados por el Covid-19

La pandemia trajo un cambio de elección en el lugar de compra de los regalos navideños. De acuerdo con el estudio de Focus Market sobre proyección del lugar de compra en estas navidades, los centros comerciales a cielo abierto de calles y avenidas se llevan 52% de preferencia y participación en las compras navideñas mostrándose como un lugar seguro al aire libre en el medio del coronavirus. Luego siguen los shoppings con 21% de participación, el comercio electrónico 13%, outlets 10% y supermercados 4%.

Bajas expectativas

Por otro lado, un relevamiento de la Federación de Comercios de la Ciudad (Fecoba) arrojó que más del 80% de los comerciantes estima que sus ventas serán menores a las de la Navidad del año pasado. Sólo el 13,9% estima que logrará superarlas. Del estudio participaron 60 centros comerciales porteños.

La perspectiva de mayor caída por rubro -medido por cantidad de unidades- se ubica en indumentaria y calzado, con mermas que se calculan entre 50% y 60%, respectivamente.

"Estamos observando que pese al intento por reacomodarse tras el peor año de la historia económica que se recuerde, el nivel de ventas no repunta y eso no nos permite ser auspiciosos para estas fiestas", señaló el titular del ente, Fabián Castillo, en un comunicado.

En contraposición, juguetería es el rubro que muestra mayor dinamismo y las ventas que se registran están vinculadas con actividades al aire libre como andadores, monopatines, pelotas e inflables, entre otros.

El comercio electrónico confirma su crecimiento en estas fechas

El comercio electrónico es una vidriera alternativa a la cual Papá Noel debe estar muy atento. En los últimos tiempos, esta modalidad se ha acrecentado y mucho ante las medidas restrictivas que se registraron en todo el planeta, producto de la pandemia del coronavirus. La Argentina, por cierto, no ha sido la excepción.

Para estas fiestas, una gran cantidad de argentinos incursionó en las compras online. Pero el boom se desató en plena cuarentena, cuando en abril la facturación de este tipo en la Argentina creció un 84% en comparación con el promedio del primer trimestre del año. Las órdenes de compra, en tanto, aumentaron un 38% y la venta en unidades un 71%, según datos aportados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

“Como uno de los efectos colaterales de la pandemia, el comercio electrónico y los pagos online han tenido en estos nueve meses un impulso extraordinario, permitiéndonos avanzar lo que en una situación normal nos hubiese llevado entre tres y cuatro años”, indicó Hernán Seoane, gerente general de la Cámara Argentina de Internet (Cabase).

El calzado, con mermas que se calculan entre 50% y 60% (Rubén Paredes/Crónica).

Desde el market place hasta Mercado Libre, las ofertas digitales se ofrecen por rubros: juegos y juguetes hasta 40% off, celulares e informática hasta 30% off, mesa navideña hasta 30% off, electrodomésticos hasta 30% off, moda y belleza hasta 40% off y deportes hasta 30% off. Por su parte, Ebay reveló que en su plataforma los presentes para Nochebuena se adquirieron meses atrás porque los usuarios aprovecharon las promociones.

De acuerdo a lo que indican las proyecciones internacionales, el e commerce -comercio electrónico- crecerá entre 18% y 30% durante la temporada de la fiestas de fin de año. De cumplirse estas estimaciones, las ventas digitales movilizarían 940.000 millones de dólares en todo el planeta.

Los negocios de indumentaria apuestan a una recuperación a partir de ahora

Los comercios de ropa, que transitaron varios meses de agonía por la pandemia del coronavirus, “revivieron” tras las compras de los clientes en vísperas de la Navidad. Crónica dialogó con un referente del sector, quien precisó que “esto sirve para seguir vendiendo” y que “al estar vivos, tenemos esperanzas de estar mucho mejor”.

Los meses pasados fueron complicados para los locales en general. Pero el rubro indumentaria y calzado transitó por un momento delicado luego de decretarse el aislamiento obligatorio, pese a que en su momento recibieron ayuda del gobierno con el cobro de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En esos tiempos, sólo los esenciales transitaban por las calles y las ventas eran nulas, salvo para quienes se animaron a incursionar en el comercio online.

Camilo Alan, comerciante de la avenida Córdoba de Capital Federal y presidente de Comercios de Palermo Viejo, señaló a este diario que “estamos intentando recuperar lo que no se vendió”, mientras aseguró que hoy por hoy “la gente busca precio” y no le importa caminar con tal de encontrar el mejor valor. “Vendemos en 12 cuotas y siempre le damos el beneficio al cliente. La mayoría elige los combos con descuentos porque ya no se quieren endeudar más con la tarjeta”, agregó.

Según el experimentado trabajador, “para esta Navidad hay varias promociones. Nosotros, por ejemplo, tenemos en vidriera dos remeras por $2.200 y un combo de una bikini que vale $900 cada pieza”. “Los mejores meses del año son julio y diciembre. Al primero ya lo perdimos, pero nos queda diciembre que es el mejor de la temporada. Entonces, esperemos que las ventas para estas fiestas nos den un respiro mayor, porque si lo conseguimos, luego vienen los turistas y ya ahí se reactiva el negocio”, concluyó esperanzado.

