Vecinos Mar del Plata se manifestaron este sábado en repudio al represor Miguel Etchecolatz frente a la vivienda que posee en el barrio del Bosque Peralta Ramos de esa localidad, luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de la Ciudad de Buenos Aires le concediera el arresto domiciliario, beneficio al que el genocida no podrá acceder por estar condenado en otras causas.

En el barrio, los vecinos desplegaron frente a su casa esta mañana pancartas que rezaban “Jueces cómplices, no queremos genocidas” y otra que indicaba: "#TOF 6 cómplice”, luego de que la Justicia le consediera la prisión domiciliaria en el la zona residencial del Bosque Peralta Ramos.

Los carteles tildaban de cómplice al TOF 6

Sin embargo, por el momento, la medida no se hará efectiva porque el genocida tiene ese privilegio rechazado en otras causas penales en radicadas en La Plata y en Lomas de Zamora, en las que se encuentra condenado a reclusión perpetua.



"El contexto (de la pandemia de coronavirus) no nos permite hacer masivo nuestro repudio y visibilizar la errónea decisión judicial", explicaron los vecinos marplatenses, y señalaron que "no se puede permitir la impunidad a semejante genocida", quien fue fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense.



Los manifestantes del barrio marplatense sostuvieron que "la cárcel común y efectiva es el único lugar donde debe estar” Etchecolatz. En igual sentido se proclamaron este viernes por la noche los organismos de derechos humanos en un comunicado en el que deploraron la decisión del TOF 6.

La polémica decisión del tribunal



El Tribunal Oral Federal 6, conformado por los jueces Sabrina Namer, Guillermo Costabel y Rodrigo Gómez Uriburu, dispuso ayer "conceder el arresto domiciliario" a Etchecolatz, de 91 años y alojado en el penal de Campo de Mayo, con dos causas penales a su cargo, con el argmuneto de efectivizar "consideraciones eminentemente humanitarias, consagradas con máxima jerarquía normativa" a nivel constitucional, ante informes sobre el estado de salud de Etchecolatz, recuperado de coronavirus.

.



De esta forma, los jueces aseguraron que "en los últimos meses ha sufrido un deterioro significativo en su integridad física". Así, en el caso de concretarse la medida en un futuro, se dispuso la incorporación del represor al "Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica" con una tobillera y se le prohibió salir del domicilio, salvo para estudios médicos y con aviso al Tribunal. Así, el genocida declaró ante el TOF 6 que en caso de lograr su excarcelación, volvería al domicilio que posee en ese barrio de la zona sur de Mar del Plata.



El genocida actualmente, se encuentra detenido a disposición del TOF 1 de La Plata y del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora en otras causas por delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue condenado por el secuestro de menores en el acontecimiento conocido como "La Noche de los Lápices", así como por la desaparición de Julio López, quien iba a delcarar y presentar pruebas en contra del genocida. Por otra parte, fue condenado por el robo y sustracción de identidad de recién nacidos, durante la útima dictadura militar.

.

En el documento firmado por las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Familiares de Desparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros los organismos de derechos humanos cuestionaron la decisión judicial "a 44 años de 'La Noche de los Lápices', tras más de 40 años de pactos de silencio" que impiden saber dónde están "los cuerpos de las y los 30.000 detenidos-desaparecidos y las y los jóvenes que siguen aún sin conocer su identidad, y a 14 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López".



En el verano de 2018, Etchecolatz ya había accedido por tres meses al beneficio del arresto domiciliario y se había intalado en el Bosque Peralta Ramos hasta que la Cámara de Casación Penal ordenó que volviera a cumplir su pena en prisión efectiva.