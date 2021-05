Víctor Hugo Morales destacó en la mañana del martes las palabras del discurso del presidente norteamericano Joe Biden, que realizó el pasado lunes ante las dos cámaras del Congreso por los cien días de su gobierno.

"Es formidable lo que ocurre con Biden, los que defendemos la presencia del Estado para salvar un poco lo injusto que está el mundo y el robo descarado de las corporaciones lo destacamos”, profudizó Víctor Hugo en AM750.

La vicepresidenta Cristina Kirchner quien también el pasado lunes puso énfasis en lo que dijo Biden, escribió en su cuenta de Twitter: "Sorpresas te da la vida. PLOP" , sobre el textual del mandatario: "Wall Street no construyó Estados Unidos. La clase media construyó este país y los sindicatos construyeron la clase media”.

Sobre el plan de empleo que propuso Biden en el que aseguró ser "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial”, Victor Hugo expresó: "El mundo tiene que corregirse porque no da más. Alguna vez la gente no podrá más. El Estado tiene el poder de las armas, pero cuánto tiempo podrá servirles. No se puede más con el hambre y la injusticia”.

"No se puede vivir ante tanta injusticia de las corporaciones. No hay militancia política contra el poder real, la oposición política es una parte ínfima en comparación”, dijo el periodista en su editorial.