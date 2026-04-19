La drástica decisión de Víctor Hugo Morales para relatar el Superclásico entre River y Boca

Víctor Hugo Morales vivió horas de tensión en la previa del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, que se disputará este domingo, desde las 17 en el Estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El histórico narrador, una de las voces más emblemáticas del fútbol argentino, estuvo a punto de perderse el partido debido a un viaje personal. Morales se encontraba en Cuba, pero logró modificar su itinerario para regresar a tiempo a Buenos Aires y decir presente en una nueva edición del clásico más importante del país.

A través de sus redes sociales, el periodista explicó la situación:

"Este domingo se juega una nueva edición del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors... y casi me lo pierdo. Mi viaje a Cuba me obligaba a estar lejos, pero cambié el itinerario: no me lo quiero perder por nada".

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%uD83D%uDCFB Las únicas veces... pic.twitter.com/C7hFR2XPCz April 17, 2026

Morales también recordó las pocas ocasiones en las que no pudo relatar un River-Boca: "Las únicas veces que no relaté un River-Boca fueron en 2016, cuando me echaron de la radio, y en 2002, cuando relaté a Independiente porque peleaba el campeonato. Después, siempre estuve. Y esta vez, no será la excepción".

Un Superclásico que paraliza al país

El duelo entre River y Boca contará con más de 85 mil espectadores en Núñez y volverá a captar la atención de millones de fanáticos en todo el mundo.

Con su regreso asegurado, Víctor Hugo Morales volverá a ponerle su inconfundible voz a un partido cargado de historia, emoción y rivalidad.