El ex futbolista y actual conductor de Superfútbol, Diego Díaz, protagonizó un lamentable suceso en la pantalla de TyC Sports al hablar sobre lo que habría ocurrido en el vestuario de Independiente tras la caída por 1 a 0 ante Lanús en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional. La penosa imitación despertó todo tipo de críticas en las redes sociales.

"A mí me cuentan que cuando terminó el partido el otro día, alguien entró al vestuario, levantó la voz y lo frenó el entrenador. ‘Acá no, ahora no’, dijo el DT”, expresó Díaz, mientras trataba de igualar el tono de voz de Julio César Falcioni, DT del Rojo.

.

Ante ese contexto, el periodista deportivo Daniel Fava se sumó al insólito momento con una frase polémica: “¿Así? ¿Esa vocecita tiene?”.

El video fue publicado en las redes sociales y rápidamente se viralizó. Allí lo acusaron de burarlarse del Emperador, quien a finales de 2017 fue diagnosticado con cáncer de laringe. Debido al tratamiento sus cuerdas vocales quedaron dañadas.

La batalla contra esta cruda enfermedad duró casi un año. “Una vez que terminé el tratamiento empecé a comer, me autorización a que me quitaran la sonda. Cuando volvía para la casa me compré una hamburguesa, estaba desesperado, hacía cuatro meses que no comía, ni probaba nada sólido”, contó una vez con el alta médica.

Hasta el momento Diego Díaz no se refirió a su polémica imitación. A principios de enero también había sido protagonista por reconocerse como “anti Boca” y decir que “todos odian” al Xeneize.