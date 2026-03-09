Diego Díaz, reconocido hincha de San Lorenzo, fue tendencia por arremeter contra La Bombonera: "Es algo viejo"

En la previa del clásico entre Boca y San Lorenzo por la décima fecha del Apertura 2026, el conductor Diego Díaz, reconocido Cuervo, despertó la bronca de los Xeneizes por un comentario durísimo contra La Bombonera.

En el canal de streaming 'Picado TV', el exfutbolista apeló a un clásico de su archivo y apuntó nuevamente contra el club de La Ribera, razón por la cual se transformó en tendencia por sus fuertes dichos.

River hoy: el equipo que pondría Chacho Coudet para su debut ante Huracán

El también actor estuvo acompañado en el piso por Gustavo Salvestrini, el hijo de Orlando Salvestrini, extesorero de la institución Azul y Oro cuando Mauricio Macri era el presidente, con quien se produjo el intercambio de ideas.

Mientras que Salvestrini defendía el emblemático escenario porteño, Diego Díaz no coincidió y arremetió con duras críticas hacia el estadio Alberto J. Armando: "La Bombonera es una antigüedad ya, es algo que es como la Casa de Tucumán". Al mismo tiempo, Díaz reconoció que "es algo histórico, sin ninguna duda", e insistió en que "es algo viejo".

"Diego Diaz"



Por sus controversiales declaraciones sobre la Bombonera.



pic.twitter.com/k0YipLDTSb — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) March 9, 2026

Ante los dichos del conductor, Salvestrini irrumpió y afirmó que su compañero estaba "diciendo cualquier cosa". En comparación con el Monumental de River Plate, Gustavo le preguntó: "¿Por qué los turistas vienen a La Bombonera y no van al estadio frío ese, gris, que tienen en Núñez? Porque todos los turistas que vienen al país van a La Bombonera, van a la República de La Boca...".

Enzo Fernández compartió una tierna escena de Benjamín con Valentina Cervantes y derritió las redes: la foto

Ante eso, Diego Díaz avanzó sin problemas y redobló la apuesta: "Sí, van ahí como van a la Casa de Tucumán, al Cabildo... Ante esto, el hincha boquense lo contragolpeó: "Justamente, van a cosas que tienen arte, cultura, historia, no a algo que es frío y que no le interesa a nadie", le devolvió Salvestrini. Igualmente, el exdelantero aseveró además que los extranjeros "después, para vivir, eligen otra cosa. Para lo suyo, eligen otra cosa". Y sentenció sin problemas y sin miramientos: "Te repito, van a algo pintoresco. Es como si me dijeras que van a Caminito. Sí, Caminito también, colorido y todo, pero después no van a vivir ahí".