Yao Cabrera sumó un nuevo problema con la justicia. La fiscal federal Mabel Edith Amoretti imputó al youtuber por Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Laboral, Promoción de la Prostitución y Pornografía Infantil.

Los denunciantes figuran en la causa bajo identidad reservada e integran el “ Programa de Damnificados por Trata y Explotación de Personas ”. Entre ellos hay una chica, presuntamente menor, identificada en los expedientes bajo el nombre de “ La Señorita A ”, quien además fue protegida con medidas restrictivas, incluida, la entrega de un botón antipánico .

La fiscal Amoretti es quien imputa a Yao Cabrera en una causa por trata de personas, entre otros delitos.

De qué acusan a Yao Cabrera

En el expediente presentado por la constancia fiscal que “ se encuentra ampliamente acreditado que dentro de la" Mansión Wifi "el imputado y sus colaboradores controlaron la libertad de la víctima a su antojo, siendo el principal y más relevante indicador que l a víctima no podía abandonar el lugar libremente cuando quería, sino que solo podía hacerlo los días domingos ”.

Por otro lado, se brindan detalles de lo que declaró la chica. “ La víctima también manifestó, entre otras cosas: que era sometida a largas jornadas de actividad, de incluso hasta dieciocho horas diarias; que era mal alimentada con comida escasa y vencida , o incluso no comía en ocasiones, mientras el imputado y sus colaboradores comían sushi frente a ella, sometiéndola por tanto no solo al hambre, sino también una situación de violencia psicológica ”.

La "Señorita A" brindó detalles de lo que ocurre en la "Mansión WIFI"

En la dramática declaración, la joven asegura que estaba bajo esclavitud. “ No se le permitía tener consigo dinero alguno y jamás le pagaron el salario que le prometido . Era sometida a multas sobre el mismo ante conductas no permitidas como tomar comida que no le era asignada. Todo el tiempo debía comportarse como una esclava, y no podía hacer nada sin su consentimiento ”.

Qué pruebas tienen contra el Youtuber

El creador de contenidos fue denunciado por tres exintegrantes de su organización y no se trata de la primera causa, sino que se acumula a otras anteriores. Una de ellas fue la que llevó al allanamiento y detención de Cabrera y sus colaboradores en diciembre del año pasado.

En ese entonces, se les incautaron todas sus computadores, sus dispositivos móviles y 65 gramos de Marihuana. Según trascendió, en ellas se encontró toda la información compatible con las denuncias investigadas.

La justicia investiga un posible sistema de multi estafas a menores de edad, la supuesta transmisión de material pornográfico en vivo a través de cuentas alternativas redireccionadas, los sistemas de evasión impositiva, cientos de contenidos mórbidos y chats de confirmación de encuentros sexuales entre miembros de WIFI Team y menores de edad a cambio de dinero.

Cómo sigue la causa

Cabrera no es el único investigado. Si bien es el de las organizaciones VIRAL y WIFI cuenta entre sus filas con una treintena de integrantes también denunciados, hay una extensa lista que también fue presentada ante los investigadores .