Un insólito contagio de coronavirus en Comodoro Rivadavia está rodeado de misterio. De un total de 14 Carmelitas Descalzas que viven en completo aislamiento en el Monasterio de Diadema, once presentaron síntomas de Covid-19, "aunque todas se están recuperando", confirmó el obispo de Comodoro Rivadavia, Joaquín Gimeno Lahoz.

La inquietud para las autoridades sanitarias de Chubut es cómo llegó el virus a once personas que no tienen ningún tipo de contacto con el exterior. "Parece que el Covid no respeta ni las clausuras", indicó el titular del obispado comodorense, al tiempo que comentó: "Es una pena porque están encerradas, por eso el aislamiento social no sé hasta qué punto es demasiado eficaz".

También se presenta en este caso un dilema religioso ya que las once mujeres han realizado una opción por la vida en aislamiento del exterior y el tratamiento del Covid puede llevarlas a la asistencia en nosocomios de la ciudad. El obispo de Comodoro Rivadavia especuló con que el virus haya ingresado "a través de alguien que les llevó donaciones o comida a las hermanas".

Gimeno Lahoz, el obispo español que comanda en Comodoro Rivadavia.

También el prelado comodorense sostuvo que de las once monjas que dieron positivo, dos se encuentran aisladas y en general se hallan "bien atendidas material, sanitaria y espiritualmente". De todas maneras, el misterio sigue.